Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Outra derrota do Exeter Chiefs. Time dominante na Inglaterra no último ano, o Exeter começou 2021 de modo atípico: com derrotas. Nesse fim de semana, o atual campeão sofreu sua segunda derrota seguida – e foi dentro de casa, diante do Bristol Bears, que assumiu a ponta da tabela.

Os Bears venceram por contundentes 20 x 07, que começaram com try de maul (especialidade dos Chiefs, ironicamente), de Randall, aos 14′. Jonny Hill respondeu com belo try para os Chiefs aos 33′, após jogada de passes rápidos de um lado ao outro do campo. Bristol se colocou na frente no segundo tempo com penal de Sheedy e o momento decisivo veio aos 68′. Após contra-ataque dos Bears, Sam Simmonds salvou os Chiefs anulando no in-goal, mas o scrum seguinte resultou em pressão total dos Bears em sequencia de fases, com Radradra finalizou o try crucial. Sheedy ainda chutou mais um penal, fechando a grande vitória do Bristol, que tiveram mais pose de bola e território que o poderoso rival.



A derrota jogou os Chiefs para o terceiro lugar. Isso porque o Newcastle Falcons é o novo vice líder, após triunfar por 22 x 10 para cima do lanterna Gloucester. O ponta Radwan foi o nome do jogo marcando 2 tries para os Falcons logo no começo, ao passo que McGuigan sacramentou o triunfo no fim.



O quarto lugar é do Sale Sharks, que se impôs sobre o Worcester Warriors por 20 x 13. O campeão do mundo Faf de Klerk e Jono Ross fizeram os tries da vitória.



Os Wasps seguem flertando com o G4 após épica vitória por 52 x 44 fora de casa contra o Bath. Partida de nada menos que 96 pontos, com 6 treis a 4 a favor dos Wasps, em dia sofrível das defesas. Cruse e Odogwu foram destaques com 2 tries cada pelos Wasps, ao passo que o try decisivo saiu aos 73′ com Bassett.



Já o dérbi de Londres, entre Harlequins e London Irish, acabou em empate de 27 x 27. O jogo foi empolgante, com o Irish marcando o try do empate no finzinho, com Oli Hoskins, aos 78′. 85% de sucesso de tackles para cada lado e muitos penais e muitos defensores batidos dos dois lados

Por fim, o clássico das East Midlands entre Leicester Tigers e Northampton Saints foi cancelado por conta da pandemia, com os Tigers declarados vencedores.

- Continua depois da publicidade -

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Harlequins 27 x 27 London Irish

Exeter Chiefs 07 x 20 Bristol Bears

Newcastle Falcons 22 x 10 Gloucester

Sale Sharks 20 x 13 Worcester Warriors

Bath 44 x 52 Wasps

Leicester Tigers x Northampton Saints – cancelado (vitória dos Tigers por W.O.)

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 6 24 Newcastle Falcons Newcastle 6 20 Exeter Chiefs Exeter 6 20 Sale Sharks Salford (Manchester) 6 19 Wasps Coventry 6 19 Leicester Tigers Leicester 6 15 Harlequins Londres 6 14 Northampton Saints Northampton 6 13 Bath Bath 6 12 London Irish Londres 6 12 Worcester Warriors Worcester 6 9 Gloucester Gloucester 6 6

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = Rebaixamento (a confirmar)