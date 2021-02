Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Bristol Bears se isolou na liderança da Premiership inglesa ao vencer o Leicester Tigers e contar com outro tropeço do atual campeão Exeter Chiefs, desta vez diante do Sale Sharks. O Harlequins também perdeu para o Newcastle Falcons, ajudando os Bears.

O Bristol se impôs sobre o Leicester por 17 x 03, em jogo duro com apenas 2 tries no primeiro tempo, de Capon e O’Conor, ambos quando os Tigers jogavam com 14 homens após amarelo ao argentino Moroni.



Após oscilar nas últimas rodadas, o Sale Sharks conquistou grande vitória sobre o Exeter Chiefs: 25 x 20. O jogo começou eletrizante, com try de McGuigan para os Sharks, respondido com try do argentino Facundo Cordero para os Chiefs. Em maul, Lonsdale cravou o try aos 23′ que abriu frente para Exeter, mas Yeandle deixou os Chiefs com um homem a menos por vermelho aos 25′. Rodd puniu os visitante com try para os Sharks aos 38′ e, no segundo tempo, a troca de tries seguiu, com Sam Simmonds cruzando o in-goal para os Chiefs após lateral. Porém, aos 67′, Langdon cravou o try crucial em maul para os Sharks, virando o marcador. O golpe decisivo veio aos 75′ com MacGinty chutando o penal do triunfo de Sale.



Voltando à ação após ter perdido jogos por conta da pandemia, o Newcastle Falcons conquistou importante vitória sobre o Harlequins por 25 x 22. Foram 3 tries para cada lado, com Brett Connon, aos 79′, chutando o penal crucial para os Falcons.



Ascendente também está o London Irish, que triunfo sobre um velho rival, o Wasps, que não encontra mais sua melhor forma. 16 x 10, com Paddy Jackson chutando 3 penal decisivo no fim para os Exiles, em jogo de um try para cada lado.



Por outro lado, quem finalmente parece encontrar um rumo é o lanterna Gloucester, que finalmente venceu, fazendo 22 x 14 sobre o Worcester Warriors, vice lanterna. Apesar de dois amarelos ao longo do duelo, Gloucester triunfou com 3 tries a 1. O argentino Matias Alemanno fez try crucial no começo da segunda etapa.



Por fim, Northampton Saint perdeu a chance de entrar no G4 ao cair em casa diante do Bath por 23 x 22. Zach Mercer marcos os dois tries do Bath, que garantiu o triunfo com 3 penais do galês Rhys Priestland.

Northampton Saints 22 x 23 Bath

Gloucester 22 x 14 Worcester Warriors

Wasps 10 x 16 London Irish

Newcastle Falcons 25 x 22 Harlequins

Bristol Bears 17 x 03 Leicester Tigers

Sale Sharks 25 x 20 Exeter Chiefs

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 11 41 Exeter Chiefs Exeter 11 35 Harlequins Londres 11 33 Sale Sharks Salford (Manchester) 11 32 Northampton Saints Northampton 11 31 Newcastle Falcons Newcastle 11 29 London Irish Londres 11 29 Wasps Coventry 11 25 Leicester Tigers Leicester 11 24 Bath Bath 11 24 Worcester Warriors Worcester 11 15 Gloucester Gloucester 11 15

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

*Não haverá rebaixamento