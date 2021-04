Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Os times ingleses foram eliminados em massa nas últimas semanas das Copas Europeias, mas os melhor do país no momento deram a volta por cima vencendo neste fim de semana pela Premiership. Os 4 times da zona de classificação às semifinais (Bristol Bears, Exeter Chiefs, Sale Sharks e Harlequins) venceram.

O Bristol Bears segue na liderança isolada após fazer 34 x 17 fora de casa sobre o Newcastle Falcons, com Max Malins, recuperado de lesão, brilhando com 2 tries.



Já o Exeter Chiefs triturou os Wasps por 43 x 13, em jogo de 7 tries para os atuais campeões. O escocês Stuart Hogg foi destaque com 2 tries.



Por sua vez, o Sale Sharks sofreu mais, mas venceu ainda assim o Gloucester por 25 x 20. Faf de Klerk fez o primeiro try do duelo para os Sharks, que depois sofreram com cartão vermelho logo aos 23′ para Robert Du Preez. Os pontos do trunfo vieram com penal de MacGinty aos 70′.



Os Harlequins conseguiram grande vitória por 50 x 26 sobre o Worcester Warriors, em partida que foi verdadeira chuva de tries, com 8 tries para os Quins. O camisa veterano camisa 9 Danny Care foi destaque de novo marcando um dos tries e conduzindo o time londrino, a ponto de ser cogitado para vestir a camisa dos British and Irish Lions.



Um dos jogos mais empolgantes se deu entre o quinto colocado Northampton Saints e o sexto colocado London Irish. Os Saints falaram mais alto, fizeram 44 x 26, em jogo de 6 tries a 4. Alex Mitchell e Ollie Sleightholme foram destaques com 2 tries cada para os donos da casa, que seguem sonhando com semifinais.



Já o Bath renovou seu fôlego e encostou na luta por vaga na próxima Heineken Champions Cup ao derrotar o Leicester Tigers em duelo direto por 21 x 20. O argentino Matías Moroni fez o único try dos Tigers, mas o Bath emergiu vitorioso, com Muir marcando o try do triunfo aos 77′.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Bath 21 x 20 Leicester Tigers

Newcastle Falcons 17 x 34 Bristol Bears

Harlequins 50 x 26 Worcester Warriors

Sale Sharks 25 x 22 Gloucester

Exeter Chiefs 43 x 13 Wasps

Northampton Saints 44 x 26 London Irish

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 16 66 Exeter Chiefs Exeter 16 54 Sale Sharks Salford (Manchester) 16 50 Harlequins Londres 16 50 Northampton Saints Northampton 16 46 London Irish Londres 16 41 Bath Bath 16 40 Leicester Tigers Leicester 16 38 Wasps Coventry 16 31 Newcastle Falcons Newcastle 16 30 Gloucester Gloucester 16 26 Worcester Warriors Worcester 16 19

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

*Não haverá rebaixamento