ARTIGO COM VÍDEOS – A Premiership inglesa teve rodada de muitos tries neste fim de semana, mas ainda desfalcada dos atletas do Six Nations. Os times do G4 venceram e abriram frente sobre seus perseguidores.

O líder Bristol Bears conquistou uma dura vitória por 28 x 21 fora de casa sobre o quinto colocado Northampton Saints. A vitória veio apenas com 2 tries no fim para os Bears, de Morahan, aos 74′, e Uren, aos 76′.



O Exeter Chiefs manteve sua forma na vice liderança com triunfo por 47 x 31 sobre o Leicester Tigers. Jogo doido de 7 tries a 5 para os Chiefs, bastante inspirador da parte dos Tigers, que tiveram um cartão vermelho logo aos 13′ e mesmo assim se mantiveram no páreo contra o atual campeão até o fim. O argentino Tomás Lavanini marcou try para os Tigers, enquanto Sam Simmonds seguiu como destaque dos Chiefs, de novo cruzando o in-goal.



O terceiro colocado Harlequins seguiu brilhando, agora com vitória por 59 x 24 sobre o Gloucester, em verdadeiro festival de tries em Londres. Danny Care, Northmore e Dumbrandt foram destaques com 2 tries cada para os Quins.



Por sua vez, o Sale Sharks manteve o quarto lugar com um triunfo acachapante de 41 x 13 sobre o London Irish, que sofreu duro revés em suas pretensões de G4. Foram 6 tries para os Sharks, com direito a hat-trick (3 tries) do escocês McGuigan.



O Bath voltou a sonhar com a parte de cima da tabela ao vencer bem o lanterna Worcester Warriors por 47 x 22. Foram 7 tries a 4 a favor do Bath, em jogo aberto e envolvente. Dunn e Muir foram destaques com 2 tries cada.



Por fim, o Wasps ergueu a cabeça e bateu fora de casa o Newcastle Falcons por 20 x 18, atrapalhando a ascensão dos Falcons. Tom West marcou o try da virada, com os donos da casa pagando o preço por dois amarelos.





Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Sale Sharks 41 x 13 London Irish

Northampton Saints 21 x 28 Bristol Bears

Exeter Chiefs 47 x 31 Leicester Tigers

Harlequins 59 x 24 Gloucester

Bath 47 x 22 Worcester Warriors

Newcastle Falcons 18 x 20 Wasps

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 14 56 Exeter Chiefs Exeter 14 49 Harlequins Londres 14 44 Sale Sharks Salford (Manchester) 14 42 Northampton Saints Northampton 14 36 London Irish Londres 14 35 Bath Bath 14 34 Leicester Tigers Leicester 14 33 Newcastle Falcons Newcastle 14 30 Wasps Coventry 14 30 Gloucester Gloucester 14 20 Worcester Warriors Worcester 14 18

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

*Não haverá rebaixamento