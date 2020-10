Tempo de leitura: 3 minutos

Nessa sexta-feira, a Challenge Cup 2019-20 conhecerá seu grande campeão! A Challenge Cup é a segunda copa europeia de clubes, equivalente à Europa League do futebol. Nesta temporada, a competição terá campeão inédito, com Toulon, da França, e Bristol Bears, da Inglaterra, duelando na grande decisão, que será jogada na cidade francesa de Aix-en-Provence (a apenas 80km de Toulon), com liberação de 1 mil torcedores no estádio. O jogo será transmitido ao vivo pela EPCRUGBY.TV (streaming pago).

Quem será campeão da Challenge Cup europeia nessa sexta, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Bristol Bears ou Toulon🇫🇷? — Portal do Rugby (@portaldorugby) October 14, 2020



O Toulon chega à final da Challenge Cup pela terceira vez em sua história, após ter sido derrotado nas decisões de 2010 e 2012. Depos daquelas derrotas, o Toulon virou um verdadeiro gigante do rugby europeu, conquistando os títulos da Heineken Champions Cup (a grande competição continental) em 2013, 2014 e 2015 (na única vez na história que um clube foi campeão europeu por três anos seguidos). Desde então, o Toulon não ganhou mais nenhum título e a pressão foi forte nos últimos tempos no clube, que tem agora a chance de dar a volta por cima e voltar aos holofotes.

Já o Bristol Bears disputa sua primeira final continental na história. Bristol é um clube tradicional da Inglaterra (semifinalista da Premiership inglesa em 2007) que passou 7 temporadas seguidas na segunda divisão (2009 a 2016) e agora sonha em dar mais um passo adiante rumo ao protagonismo perdido.

- Continua depois da publicidade -

Os dois clubes voltaram bem do COVID-19. O Bristol conseguiu voltar às semifinais da Premiership, mas acabou derrotado pelos Wasps no último fim de semana, deixando escapar a vaga na final. Já o Toulon acumula duas vitórias e duas derrotas no início da temporada 2020-21 do Top 14 francês, mas o último jogo foi de triunfo sobre o Montpellier.

O craque Charles Piutau é o principal desfalque do lado do Bristol, que deposita suas esperança na grande forma de seu ponta fijiano Radradra, aliado com um conjunto que vem rendendo com Nathan Hughes de oitavo, os pilares Kyle Sinckler e John Afoa e uma defesa que concedeu apenas 1,3 try por jogo na temporada. O técnico Pat Lam (campeão do PRO14 em 2016) é hoje um dos melhores do mundo, sendo plenamente capaz de transformar os Bears em campeões.

Por sua vez, o Toulon tem mais nomes de peso, em especial com uma brilhante terceira linha de Sergio Parisse, Facundo Isa e François Cros. O jovem Carbonel é o abertura promissor da equipe, que deve jogar ao lado do scrum-half Baptiste Serin, ao passo que sua linha tem os neozelandes Toeava e Heem (oriundo do sevens) como definidores. Com um elenco com nome mais badalados, o treinador Patrice Callazo terá a pressão de entregar o resultado nessa grande final.

Dia 16/10 – 16h00 – Toulon (França) x Bristol Bears (Inglaterra), em Aix-en-Provence (França) – EPCRUGBY.TV AO VIVO

*Horário de Brasília

Lista de campeões da Challenge Cup