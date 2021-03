Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Os quatro primeiros colocados da Premiership inglesa triunfaram neste fim de semana. Quem mais sofreu foi o líder Bristol Bears, que quase caiu diante do agora lanterna Worcester Warriors.

O Bristol viu uma estrela fijiana ascendente brilhar: Naulago, autor do hat-trick (3 tries) salvador que deu a vitória aos Bears sobre os Warriors por 24 x 23. O Worcester fez um grande jogo, com Humphrey e Venter fazendo seus tries, mas o try de Uren e os 3 de Naulago – o último, decisivo, aos 71′ – deram o triunfo aos líderes.



O Exeter Chiefs, por sua vez, venceu o Bath, em outro dia inspirado do asa Sam Simmonds, que segue preterido pelo técnico da Inglaterra, Eddie Jones. 38 x 16, de virada, após o Bath (jogando em casa) abrir 13 x 00. A virada veio com Sam Skinner e O’Flahery marcando 2 tries para os Chiefs cada, enquanto Simmonds e Jonny Gray também deixaram os seus.



No clássico do Norte, o Sale Sharks conseguiu importante vitória para se manter no G4: 31 x 16 para cima do Newcastle Falcons. Yarde, De Jager e Hammersley macaram os tries do time conduzido por Faf de Klerk.



Na luta para encostar no G4, o Leicester Tigers conseguiu preciosa vitória sobre o London Irish que, no entanto, também celebrou 2 bônus, suficientes para dar aos londrinos o 6º lugar. 33 x 32, que teve 4 tries a 2 a favor do Irish, que conseguiu grande reação no fim, com um penal try aos 79′ e try de Matt Cornish aos 85′. A reação acabou sendo insuficiente para a virada.



Já os Wasps só lamentam a má fase, tendo sido agora derrotados pelo então lanterna Gloucester, que deixou a última colocação nas mãos do Worcester. 20 x 19 na casa dos Wasps, com Twelvetrees chutando o penal da virada aos 77′.



Por fim, no domingo, o Harlequins conquistou uma crucial vitória por 37 x 19 sobre o Northampton Saints, subindo para o terceiro lugar. Com Mike Brown brilhando, os Quins arrancaram o try do bônus no fim, mesmo após dois amarelos, com Herron cruzando o in-goal aos 79′.





Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Harlequins 37 x 19 Northampton Saints

Worcester Warriors 23 x 24 Bristol Bears

Wasps 19 x 20 Gloucester

Bath 16 x 38 Exeter Chiefs

Sale Sharks 31 x 16 Newcastle Falcons

Leicester Tigers 33 x 32 London Irish

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 12 46 Exeter Chiefs Exeter 12 40 Harlequins Londres 12 38 Sale Sharks Salford (Manchester) 12 33 Northampton Saints Northampton 12 31 London Irish Londres 12 31 Newcastle Falcons Newcastle 12 29 Leicester Tigers Leicester 12 28 Wasps Coventry 12 26 Bath Bath 12 24 Gloucester Gloucester 12 19 Worcester Warriors Worcester 12 16

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

*Não haverá rebaixamento