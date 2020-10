Tempo de leitura: 2 minutos

Foi hoje anunciado que o primeiro jogo de 2021 para os British and Irish Lions será na Escócia, em Murrayfield, contra o Japão, no dia 26 de junho.

Os Lions são a super seleção composta pelos melhores jogadores de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda. O time é formado de quatro em quatro anos para desafiar as grandes seleções do Hemisfério Sul – quase sempre com jogos fora de casa. Em 2021, entre os dias 3 de julho e 7 de agosto, os Lions visitarão a África do Sul, para uma série de 8 jogos, 3 deles contra os Springboks.

O jogo contra o Japão servirá para preparar os Lions para os 8 jogos em solo sul-africano. No entanto, a partida foi marcada para o fim de semana da final da Premiership inglesa e do PRO14 (a liga de irlandeses, galeses e escoceses) e, com isso, os Lions não contarão com alguns de seus principais nomes para o desafio contra os japoneses.

Será o primeiro jogo dos Lions em território britânico desde 2005, quando os Lions receberam a Argentina antes de viajarem à Nova Zelândia (e o primeiro na Escócia até hoje). Será ainda o primeiro jogo na história dos Lions contra o Japão. Até hoje, os Lions enfrentaram apenas uma seleção asiática, o Sri Lanka, em 1930 e 1950 (na época, o Sri Lanka era chamado de Ceilão e era colônia britânica, com seu elenco formado por europeus).

O calendário dos Lions de 2021 será:

26/06: Lions x Japão, em Edimburgo;

03/07: Lions x Stormers, na Cidade do Cabo;

07/07: Lions x South Africa Invitational (SA Barbarians, a confirmar), em Port Elizabeth;

10/07: Lions x Sharks, em Durban;

14/07: Lions x South Africa “A” (Emerging Springboks), em Nelspruit;

17/07: Lions x Bulls, em Pretória;

24/07: Lions x Springboks, em Joanesburgo (Soccer City);

31/07: Lions x Springboks, na Cidade do Cabo;

07/08: Lions x Springboks, em Joanesburgo (Ellis Park);