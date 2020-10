Tempo de leitura: 1 minuto

Os British and Irish Lions, a seleção que reúne os melhores atletas de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda, têm sua vestimenta para 2021. No próximo ano, a equipe será formada para desafiar os campeões mundiais, a África do Sul, bem como o Japão, e, para os desafios, a equipe vestirá camisa nova da Canterbury. O design é o tradicional, com o vermelho predominando nas camisas. A novidade está no desenho de um leão nas mangas.

😍 Do we need to say anything else? pic.twitter.com/ZqURfnm01e — British & Irish Lions (@lionsofficial) October 28, 2020

O calendário dos Lions de 2021 será:

26/06: Lions x Japão, em Edimburgo;

03/07: Lions x Stormers, na Cidade do Cabo;

07/07: Lions x South Africa Invitational (SA Barbarians, a confirmar), em Port Elizabeth;

10/07: Lions x Sharks, em Durban;

14/07: Lions x South Africa “A” (Emerging Springboks), em Nelspruit;

17/07: Lions x Bulls, em Pretória;

24/07: Lions x Springboks, em Joanesburgo (Soccer City);

31/07: Lions x Springboks, na Cidade do Cabo;

07/08: Lions x Springboks, em Joanesburgo (Ellis Park);