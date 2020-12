Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – Nesta terça-feira, o Top 14 francês teve um jogo isolado: o duelo entre Castres e Brive, adiado da 4ª rodada por conta da pandemia.

O Castres, 12º colocado, tinha o mando de jogo contra o Brive, 13º, mas quem venceu foi o time visitante, que arrancou a virada com o tempo já esgotado. 25 x 24, com o Brive capitalizando sobre a indisciplina do Castres com 6 penais. A virada veio com o try heroico do argentino Axel Müller.





- Continua depois da publicidade -

Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Castres 24 x 25 Brive

Clube Cidade Jogos Pontos La Rochelle La Rochelle 11 35 Toulouse Toulouse 11 33 Racing Paris 10 32 Clermont Clermont-Ferrand 9 28 Stade Français Paris 10 28 Lyon Lyon 9 28 Toulon Toulon 10 28 Bordeaux-Bègles Bordeaux 10 24 Bayonne Bayonne 11 21 Brive Brive-la-Gaillarde 11 18 Montpellier Montpellier 8 17 Pau Pau 11 17 Castres Castres 10 16 Agen Agen 11 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;