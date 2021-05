Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A Austrália tem seus finalistas. Neste sábado, o Super Rugby AU assistiu a uma sólida vitória dos Brumbies sobre o Force na semifinal da competição, definindo o adversário do Queensland Reds na grande final. 21 x 09 em Canberra para os donos da casa, confirmando favoritismo.



Os Brumbies tiveram superioridade de posse de bola e território durante todo o jogo, mas o primeiro tempo foi especialmente parelho, com o placar sendo aberto pelo Force somente aos 35′ com penal chutado pelo argentino Miotti. A resposta foi imediata, com Tom Wright marcando o try dos Brumbies aos 36′ na ponta, após eficiente troca de passes.

O primeiro tempo se encerrou desastroso para o Force, que teve Toni Pulu recebendo cartão vermelho aos 40′. Na sequência, os Brumbies trabalharam a bola com precisão até acharem o espaço na ponta para o try Tom Banks, colocando 12 x 03 no marcador.

Apesar do homem a menos, o Force fez um forte primeiro tempo e reduziu a vantagem dos Brumbies com novo penal de Miotti. Os Brumbies não foram mais capazes de criarem espaços pela defesa do time de Perth e só voltaram a pontuar aos 61′ com penal chutado por Lolesio. Miotti respondeu na mesma moeda aos 69′ e foi só na reta final, com o desespero batendo do lado visitante, que os Brumbies arrancaram os penais que decretaram o placar final. Penais chutados por Lonergan aos 73′ e aos 78′, dando números finais ao duelo. 21 x 09.

A grande final será no próximo dia 8.

Super Rugby AU – Super Rugby australiano

Semifinal

0219

Brumbies 21 x 09 Force, em Canberra

Brumbies

Tries: Wright e Banks

Conversões: Lolesio (1)

Penais: Lonergan (2) e Lolesio (1)

15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Tom Wright, 10 Noah Lolesio, 9 Nic White, 8 Pete Samu, 7 Rory Scott, 6 Rob Valetini, 5 Cadeyrn Neville, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Folau Fainga’a, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Lachlan Lonergan, 17 Scott Sio, 18 Tom Ross, 19 Nick Frost, 20 Luke Reimer, 21 Ryan Lonergan, 22 Reesjan Pasitoa, 23 Mack Hansen;

Force

Penais: Miotti (3)

15 Jake Strachan, 14 Toni Pulu, 13 Richard Kahui, 12 Kyle Godwin (c), 11 Jordan Olowofela, 10 Domingo Miotti, 9 Tomás Cubelli, 8 Brynard Stander, 7 Kane Koteka, 6 Fergus Lee-Warner, 5 Sitaleki Timani, 4 Jeremy Thrush, 3 Santiago Medrano, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Andrew Ready, 17 Angus Wagner, 18 Greg Holmes, 19 Ryan McCauley, 20 Tim Anstee, 21 Ian Prior, 22 Henry Taefu, 23 Jack McGregor;

FINAL

08/05 – Reds x Brumbies, em Brisbane