Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Super Rugby Trans Tasman seguiu neste sábado com sua penúltima rodada, com dois resultados impactantes. Primeiro, os Highlanders se mantiveram na luta pela final ao atropelarem os Waratahs por 59 x 23 e, na sequência, os Hurricanes sofreram derrota que poderá ter sido fatal contra os Brumbies, 12 x 10. Com os resultados, os Hurricanes caíraam da vice liderança para o quarto lugar e passaram a ter chances remotas de irem à final da competição. Já os Highlanders estão mais vivos do que nunca, assumindo a vice liderança da competição.

A derrota desastrosa dos Hurricanes foi em jogo parelho em Canberra, capital australiana, que finalmente teve torcida em seu estádio. Os neozelandeses perderam por 12 x 10, num jogo parelho em todos os aspectos. Foram os Brumbies que largaram na frente com try de Lonergan no pick and go, aos 12′, mas Dane Coles respondeu com try em maul para os Hurricanes. Antes da pausa, Jordie Barrett pôs os visitantes em vantagem com penal e, aos 57′, Ikitau marcou o try da virada dos Brumbies, em lida quebra de tackles. A partida foi uma verdadeira batalha sem espaços, os Hurricanes chegaram a ter um try anulado por knock on e os australianos seguraram o resultado até o fim para conseguiram a primeira vitória no Super Rugby Trans Tasman.

Os Highlanders sorriram no fim de semana ao vencerem em casa os Waratahs por 59 x 23, naquela que foi a 14ª derrota consecutiva em 2021 do time de Sydney, que ainda não vencem na temporada. Os neozelandeses voaram baixo com um show de 9 tries. Collins, em bela troca de passes após lateral, fez o primeiro try logo aos 2′, mas Maddocks respondeu com try para os Waratahs na ponta. Tomkinson respondeu com o segundo try dos ‘Landers aos 15′, em outra jogada de qualidade de sua linha, mas os australianos pareciam decididos a fazerem um jogo parelho quando, aos 18’, Nawaqanitawase marcou outro try na ponta. No entanto, ainda no primeiro tempo, os donos da casa se impuseram com tries de De Groot, no pick and go, Ash Dixon, em maul, mostrando a força de seu pack, e Nareki na ponta. No segundo tempo, De Groot cravou mais um e o japonês Himeno marcou o seu, acabando com as chances de reação dos ‘Tahs. No fim, Nareki ainda marcou mais um e Ben-Nicholas fechou o placar.

Na última rodada, os Highlanders visitam os Brumbies e os Hurricanes recebem os Reds.

59 23

🇳🇿Highlanders 59 x 23 Waratahs🇦🇺, em Dunedin

Highlanders

Tries: De Groot (2), Nareki (2), Collins, Tomkinson, Dixon, Himeno e Ben-Nicholas

Conversões: Hunt (7)

15 Josh Ioane, 14 Patelesio Tomkinson, 13 Michael Collins, 12 Scott Gregory, 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, 9 Kayne Hammington, 8 Kazuki Himeno, 7 Billy Harmon, 6 James Lentjes, 5 Bryn Evans, 4 Pari Pari Parkinson, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon (c), 1 Ethan De Groot;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Daniel Lienert-Brown, 18 Josh Hohneck, 19 Josh Dickson, 20 Hugh Renton, 21 James Arscott, 22 Sam Gilbert, 23 Teariki Ben-Nicholas;

Waratahs

Tries: Maddocks e Nawaqanitawase

Conversões: Harrison (2)

Penais: Harrison (3)

15 Jack Maddocks, 14 Alex Newsome, 13 Izaia Perese, 12 Lalakai Foketi, 11 Mark Nawaqanitawase, 10 Will Harrison, 9 Jake Gordon (c), 8 Jack Dempsey, 7 Carlo Tizzano, 6 Lachie Swinton, 5 Jack Whetton, 4 Jeremy Williams, 3 Darcy Breen, 2 Dave Porecki, 1 Andrew Tuala;

Suplentes: 16 Robbie Abel, 17 Chris Talakai, 18 TBC, 19 Sam Caird, 20 Will Harris, 21 Rahboni Warren-Vosayaco, 22 Jack Grant, 23 Tane Edmed;

12 10

🇦🇺Brumbies 12 x 10 Hurricanes🇳🇿, em Canberra

Brumbies

Tries: Lonergan e Ikitau

Conversões: Lolesio (1)

15 Tom Banks, 14 Solomone Kata, 13 Len Ikitau, 12 Bayley Kuenzle, 11 Mack Hansen, 10 Noah Lolesio, 9 Ryan Lonergan, 8 Henry Stowers, 7 Luke Reimer, 6 Rob Valetini, 5 Nick Frost, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Lachlan Lonergan, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Folau Fainga’a, 17 Harry Lloyd, 18 Sefo Kautai, 19 Tom Hooper, 20 Tom Cusack, 21 Nic White, 22 Irae Simone, 23 Tom Wright;

Hurricanes

Try: Coles

Conversão: Barrett (1)

Penal: Barrett (1)

15 Jordie Barrett, 14 Julian Savea, 13 Billy Proctor, 12 Ngani Laumape, 11 Salesi Rayasi, 10 Ruben Love, 9 Luke Campbell, 8 Ardie Savea (c), 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Devan Flanders, 5 Scott Scrafton, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Dane Coles, 1 Xavier Numia;

Suplentes: 16 Ricky Riccitelli, 17 Pouri Rakete-Stones, 18 Alex Fidow, 19 Isaia Walker-Leawere, 20 Brayden Iose, 21 Gareth Evans, 22 Cam Roigard, 23 Wes Goosen;

Equipe País Cidade Jogos Pontos Blues Nova Zelândia Auckland 4 19 Crusaders Nova Zelândia Christchurch 4 18 Highlanders Nova Zelândia Dunedin 4 18 Hurricanes Nova Zelândia Wellington 4 16 Chiefs Nova Zelândia Hamilton 4 14 Reds Austrália Brisbane 4 5 Brumbies Austrália Canberra 4 5 Force Austrália Perth 4 1 Rebels Austrália Melbourne 4 0 Waratahs Austrália Sydney 4 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º e 2º colocados farão a grande final;