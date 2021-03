Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Os Brumbies retomaram a liderança do Super Rugby AU, ao menos até sábado. O time de Canberra se impôs com contundência sobre o Western Force, do argentino Cubelli, por 42 x 14, na abertura do returno da competição.

O primeiro tempo foi avassalador, com 4 tries não respondidos e domínio total dos Brumbies. O centro Ikitau fez os dois primeiros tries: o primeiro em bola aberta após o maul e o segundo rompendo a defesa do Force no impacto após as fases.

O terceiro try dos donos da casa foi quase repetição do primeiro, com o maul avançando e Ikitau rompendo, mas foi preciso mais uma fase e boa aberta na cega para Neville cruzar o in-goal. E o quarto try igualmente nasceu do maul, com o Force de novo impedindo o avanço da formação, mas sendo incapaz de defender a bola aberta após ele, com Muirhead finalizando.

Na segunda etapa, Taefu marcou o primeiro try do Force, mas a reação foi esfriada com try de Lonergan para os Brumbies. Prior ainda marcou o segundo try dos visitantes, mas a resposta dos anfitriões foi rápida com novo try de Muirhead.

O Force descansará na próxima rodada, enquanto os Brumbies duelarão com o lanterna Waratahs.

Brumbies 42 x 14 Force, em Canberra

Brumbies

Tries: Ikitau (2), Muirhead (2), Neville e Lonergan

Conversões: Lolesio (5) e Lonergan (1)

15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Mack Hansen, 10 Noah Lolesio, 9 Nic White (c), 8 Pete Samu, 7 Jahrome Brown, 6 Rob Valetini, 5 Cadeyrn Neville, 4 Darcy Swain, 3 James Slipper, 2 Folau Fainga’a, 1 Harry Lloyd;

Suplentes: 16 Lachlan Lonergan, 17 Fred Kauhea, 18 Sefo Kautai, 19 James Tucker, 20 Rory Scott, 21 Ryan Lonergan, 22 Reesjan Pasitoa, 23 Issak Fines-Leleiwasa;

Force

Tries: Taefu e Prior

Conversões: Prior (2)

15 Jack McGregor, 14 Byron Ralston, 13 Tevita Kuridrani, 12 Henry Taefu, 11 Marcel Brache, 10 Jake McIntrye, 9 Tomas Cubelli, 8 Brynard Stander (c), 7 Kane Koteka, 6 Fergus Lee Warner, 5 Sitaleki Timani, 4 Jeremy Thrush, 3 Greg Holmes, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Jack Winchester, 17 Angus Wagner, 18 Santiago Medrano, 19 Ryan McCauley, 20 Tim Anstee, 21 Ian Prior, 22 Jono Lance, 23 Jordan Olowofela;

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 5 20 Reds Brisbane 4 18 Rebels Melbourne 4 10 Force Perth 5 6 Waratahs Sydney 4 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



