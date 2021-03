Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Brumbies e Rebels fecharam a 3ª rodada do Super Rugby AU na Austrália neste sábado. O jogo foi repleto de penais do lado dos Brumbies que, mesmo assim, conseguiram uma vitória apertada por 27 x 24. O triunfo foi com ponto bônus, em 3 tries a 0, com os Rebels chutando 8 penais.

O primeiro try saiu aos 20′, com Lolesio chutando rasteiro para Ikitau finalizar no in-goal. No entanto, antes da pausa, os Brumbies foram reduzidos a 14 homens por vermelho ao capitão Alaalatoa.

Mesmo com um jogador a menos, foram os Brumbies a marcarem novo try na segunda etapa, aos 48′, com em maul que terminou com penal try. Os Rebels seguiram numa rotina perfeita de penais com Matt Toomua, mas foram incapazes de criarem espaços para tries, mesmo com um homem a mais. Aos 72′, foram punidos com o try fatal de Tom Banks, rompendo a defesa dos Rebels ao receber lindo passe reverso de Lonergan. Fim de papo, 27 x 24 para os líderes invictos Brumbies.

Super Rugby AU

27 24

Brumbies 27 x 24 Rebels, em Canberra

Brumbies

Tries: Ikitau, Banks e Penal Try

Conversões: Lolesio (1) e Lonergan (1)

Penais: Lolesio (1) e Lonergan (1)

15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Mack Hansen, 10 Noah Lolesio, 9 Nic White, 8 Pete Samu, 7 Jahrome Brown, 6 Rob Valetini, 5 Cadeyrn Neville, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Connal McInerney, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Lachlan Lonergan, 17 Harry Lloyd, 18 Tom Ross, 19 James Tucker, 20 Tom Cusack, 21 Ryan Lonergan, 22 Reesjan Pasitoa, 23 Solomone Kata;

Rebels

Penais: Toomua (8)

15 Tom Pincus, 14 Lachlan Anderson, 13 Stacey Ili, 12 Reece Hodge, 11 Marika Koroibete, 10 Matt Toomua (c), 9 Joe Powell, 8 Michael Wells, 7 Richard Hardwick, 6 Josh Kemeny, 5 Trevor Hosea, 4 Ross Haylett-Petty, 3 Pone Faamausili, 2 James Hanson, 1 Cabous Eloff;

Suplentes: 16 Ed Craig, 17 Isaac Aedo Kailea, 18 Lucio Sordoni, 19 Steve Cummins, 20 Rob Leota, 21James Tuttle/Brad Wilkin/Tom Nowlan (tbc), 22 Frank Lomani, 23 Glen Vaihu;

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 3 14 Reds Brisbane 2 9 Force Perth 2 4 Rebels Melbourne 2 2 Waratahs Sydney 3 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;