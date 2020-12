Tempo de leitura: 1 minuto

Mais três jogadores argentinos foram anunciados neste fim de dezembro em clubes europeus e australianos, completando o êxodo de atletas dos Jaguares para o exterior.

Envolvido no caso dos comentários discriminatório e punido pela União Argentina de Rugby, o hooker Santiago Socino é o novo reforço do Melbourne Rebels, da Austrália. Aos 28 anos de idade, Socino é o terceiro forward dos Pumas contratado pelos Rebels e o 8º argentino no Super Rugby AU de 2021.

Junto de Socino nos Rebels estarão Ignácio Calás, já anunciado, e o jovem pilar de 22 anos Lucas Sordoni, que tem 2 jogos pelos Pumas e foi também confirmado na semana passada pela franquia australiano.

Com a mesma idade, o asa Santiago Grondona é o novo reforço do Newcastle Falcons, da Premiership inglesa. Grondona debutou em novembro pelos Pumas, em jogo contra os All Blacks.

Por fim, com a França como destino, Rodrigo Bruni foi o último nome ascendente dos Pumas a deixar os Jaguares. Aos 27 anos, Bruni foi titular com a camisa 8 dos Pumas neste ano e agora defenderá as cores do Vannes, da Pro D2, a segunda divisão francesa.

Tanto Socino como Bruni estiveram na Copa do Mundo de 2019 e foram vice campeões do Super Rugby naquele ano.