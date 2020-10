Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – Enquanto a maioria das potências vai a campo com suas seleções nacionais, a África do Sul vai vibrando com seu Super Rugby Unlocked. A liderança da competição está nas mãos dos Bulls, que chegaram a mais uma vitória neste sábado ao triunfarem no maior clássico do país, contra os Stormers, por contundentes 39 x 06.

O placar poderia ter sido maior. Os Bulls abriram nada menos que 5 tries não respondidos, com Stedman Gans (2), Johan Grobbelaar, Ivan van Zyl e Runa Nortje e o jogo foi encerrado aos 63′ por conta de uma tempestade com relâmpagos na cidade de Pretória.



Os Lions entraram na zona de classificação ao mata-mata ao derrotaram os Griquas em tempestade de tries que acabou em 61 x 31. Os Lions marcaram os seus com Courtnall Skosan (3), Dan Kriel, Stean Pienaar, MJ Pelser, Jaco Visagie, Wandisile Simelane e Reinhard Nothnagel. Jogo de 9 tries a 4 em Joanesburgo.



Os Sharks, por sua vez, cumpriram com a missão de se imporem sobre o Mpumalanga Pumas por 42 x 19. Kerron van Vuuren fez 2 tries, ao passo que Daniel Jooste, Madosh Tambwe, S’busiso Nkosi e Manie Libbok deixaram os seus.





Super Rugby Unlocked – Super Rugby Sul-Africano

Lions 61 x 31 Griquas

Pumas 19 x 42 Sharks

Bulls 39 x 06 Stormers

Equipe Cidade Jogos Pontos Bulls Pretória 4 15 Cheetahs Bloemfontein 2 9 Sharks Durban 3 9 Stormers Cid. do Cabo 3 8 Lions Joanesburgo 3 7 Pumas Nelspruit 4 5 Griquas Kimberley 3 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º colocado ao final de 6 rodadas = Campeão do Super Rugby Unlocked;

- 1º ao 4º colocados ao final de 12 rodadas = Semifinais da Currie Cup;