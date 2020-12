Tempo de leitura: 1 minuto

Na África do Sul, o fim de semana foi de Currie Cup, com os Bulls se mantendo no topo da competição. Neste sábado, o time de Pretória, campeão do Super Rugby Unlocked, festejou ao fazer 40 x 13 sobre os Cheetahs, novamente em noite inspirada de Marco van Staden, autor de 2 tries.

A derrota tirou os Cheetahs do G4, já que os Lions venceram o clássico contra Western Province (Stormers) por 22 x 19, em jogo decidido só no fim. Com try de Senatla , a estrela do sevens, WP liderava o placar até Stean Pienaar fazer o try do empate em brilhante corrida com 5 minutos.Depois, já com o tempo esgotado, Swanepoel chutou o penal da vitória do time de Joanesburgo.

Por fim, no duelo dos dois últimos colocados, o Mpumalanga Pumas triunfou contra o Griquas por 22 x 17 e manteve suas esperanças de alcançar o G4, além de deixar o time de Kimberley ainda sem vitória neste ano.

Carling Currie Cup – Campeonato Sul-Africano

Bulls 40 x 13 Cheetahs

Pumas 22 x 17 Griquas

Lions 22 x 19 Western Province

Equipe Cidade Jogos Pontos Bulls Pretória 8 32 Sharks Durban 7 24 Western Province (Stormers) Cid. do Cabo 8 21 Lions Joanesburgo 8 20 Cheetahs Bloemfontein 7 17 Pumas Nelspruit 8 11 Griquas Kimberley 8 5

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º colocado ao final de 6 rodadas = Campeão do Super Rugby Unlocked;

- 1º ao 4º colocados ao final de 12 rodadas = Semifinais da Currie Cup;