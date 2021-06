Tempo de leitura: 3 minutos

Um sábado histórico na Itália. Pela primeira vez na história, o país disputará um título internacional da elite do rugby. É a final da Rainbow Cup, competição criada como transição do PRO14 para o novo United Rugby Championship, com o objetivo de introduzir os times sul-africanos à nova competição europeia.

The reason we are here 😍#TrueToTheBlue pic.twitter.com/QOZFttKRyM — Official Blue Bulls (@BlueBullsRugby) June 17, 2021



Em Treviso, cidade próxima a Veneza, o Benetton jogará diante de sua torcida pelo por seu primeiro título internacional contra o poderoso campeão sul-africano Bulls, de Pretória, tricampeão do Super Rugby (em 2007, 2009 e 2010). O jogo não terá transmissão para o Brasil, mas merece toda a atenção pela evolução que vem tendo o time italiano e pelo aperitivo que terá a torcida sul-africana.

Sábado 13h30 tem a final da inédita 🌈 Rainbow Cup! É 🇮🇹Benetton contra os Bulls🇿🇦, italianos contra sul-africanos. Quem vence🏆? Sem transmissão para o Brasil. — Portal do Rugby (@portaldorugby) June 16, 2021



O Benetton é comandado pelo treinador neozelandês Kieran Crowley que, após a final da Rainbow Cup, assumirá o comando da seleção italiana. Os Leões alviverdes têm como grande craque o abertura Paolo Garbisi, que faz ótima temporada. Zanon, Hayward, Monty Ioane e Brex vêm se provando nomes importantes na linha, ao passo que no pack a terceira linha de Halafihi e do jovem Lamaro vem se provando crucial ao longo da Rainbow Cup.

- Continua depois da publicidade -

O favoritismo, no entanto, é dos Bulls, pelo elenco e pelo peso da camisa. O time é comandado pelo treinador Jake White, campeão do mundo com os Springboks em 2007, e que vem devolvendo o time azul às glórias. O veterano terceira linha Marcell Coetzee é o capitão dos Bulls, que têm ainda nomes da qualidade de Lizo Gqoboka e Nizaam Carr no pack, Ivan Van Zyl, Cornal Hendricks e Gio Aplon na linha. O abertura Morné Steyn não viajou à Itália, para treinar com os Springboks, assim como Trevor Nyakane e Marco van Staden. Duane Vermeulen está lesionado e é desfalque.

The Bulls have named a 28-man travelling squad for Saturday’s inaugural PRO14 Rainbow Cup final against Benetton in Treviso.https://t.co/UTrZWZpe4h — SA Rugby magazine (@SARugbymag) June 14, 2021





Rainbow Cup

*Horário de Brasília

Final



Dia 19/06 – 13h30 – 🇮🇹Benetton x Bulls🇿🇦, em Treviso🇮🇹