ARTIGO COM VÍDEOS – O Super Rugby Unlocked, o Super Rugby sul-africano de 2020, teve hoje seu campeão. Apesar do duelo entre Sharks e Stormers ter sido adiado por conta da pandemia, os Bulls puderam erguer a taça ao conquistarem matematicamente a primeira colocação após 6 rodada.

O título dos Bulls foi obtido graças a uma vitória tranquila por 21 x 05 sobre o Mpumalanga Pumas. Kurt-Lee Arendse, Chris Smith e Ivan van Zyl fizeram os tries do título do time de Pretória.



No outro jogo da jornada, os Cheetahs se impuseram sobre o lanterna Griquas por 28 x 09.



A ação seguirá na África do Sul com os pontos sendo mantidos e os times jogando o returno que valerá como a Currie Cup 2020, o Campeonato Sul-Africano (isto é, a partir de agora as partidas não serão mais válidas pelo Super Rugby Unlocked).

Super Rugby Unlocked – Super Rugby Sul-Africano

Bulls 21 x 05 Pumas

Cheetahs 28 x 09 Griquas

Sharks x Stormers – adiado

Equipe Cidade Jogos Pontos Bulls Pretória 6 23 Stormers Cid. do Cabo 6 17 Sharks Durban 6 17 Cheetahs Bloemfontein 6 17 Lions Joanesburgo 5 10 Pumas Nelspruit 5 7 Griquas Kimberley 6 3

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º colocado ao final de 6 rodadas = Campeão do Super Rugby Unlocked;

- 1º ao 4º colocados ao final de 12 rodadas = Semifinais da Currie Cup;