Tempo de leitura: 2 minutos

Neste sábado teve início na África do Sul a Rainbow Cup SA envolvendo os quatro grandes times do país: Bulls, Lions, Sharks e Stormers. Os sul-africanos deveriam estar disputando a Rainbow Cup contra equipes de Irlanda, Gales, Escócia e Itália, mas a pandemia impediu viagens dos sul-africanos à Europa. Com isso, uma Rainbow Cup separada foi criada para os quatro times.

Sharks e Bulls venceram na estreia. O primeiro jogo foi na Cidade do Cabo, com os Stormers recebendo os Sharks, que conseguiram um inspirador 33 x 30. Depois, os Bulls fizeram 24 x 09 nos Lions.

Os Sharks fizeram um jogo irresistível contra os Stormers, fazendo 6 tries, contra 3 do time do Cabo, que se manteve no páreo na base dos penais. Reniel Hugo foi o nome do jogo com 3 tries (tripleta!) para os Sharks. O jogo foi o primeiro do capitão dos Springboks, Siya Kolisi, pelos Sharks contra o seu ex time.

No clássico do Gauteng, os Bulls provaram serem hoje o melhor time da África do Sul e se impuseram com contundência sobre os Lions, em jogo de 3 tries sem resposta. Chris Smith, Zak Burger e Elrigh Louw marcaram para os Bulls.

Rainbow Cup SA (África do Sul)

Bulls 24 x 09 Lions

Stormers 30 x 33 Sharks

Clube País Cidade Jogos Pontos Sharks África do Sul Durban 1 5 Bulls África do Sul Pretória 1 4 Stormers África do Sul Cidade do Cabo 1 1 Lions África do Sul Joanesburgo 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;