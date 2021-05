Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A terceira rodada da Rainbow Cup na África do Sul manteve os Bulls como os melhores do país no momento e recolocou na luta pelo título os Stormers.

Jogando em Joanesburgo, os Stormers derrotaram os Lions fora de casa num jogaço de 39 x 37. Os Lions rugiram mais alto no primeiro tempo com 3 tries a 2. Simelane, Pelser e Viljoen marcaram para os Lions, ao passo que Daniel Du Plessis e Mbonambi cruzaram o in-goal para os Stormers, que largaram o segundo tempo empatando o duelo com try de Theunissen. Os Lions retomaram a frente com try de Warner, mas o quarto final de jogo pendeu a favor do time da Cidade do Cabo, que empatou o jogo em corrida de contra-golpe de Edwill van der Merwe. Em contra-ataque também, Maxwane, aos 71′, fez o try que parecia dar a vitória aos Lions. No entanto, Daniel Du Plessis respondeu com try aos 77′ para os Stormers, recebendo lindo offload de Edwill van der Merwe, e, aos 82′, Tim Swiel chutou o penal da vitória para os visitantes.

Já os Bulls mantiveram a invencibilidade e atropelaram os Sharks por impressionantes 43 x 09. Foram 4 tries sem resposta, todos no segundo tempo. O primeiro tempo teve Curwin Bosch, dos Sharks, e Morné Steyn, dos Bulls, trocando penais, mas no segundo tempo Gqoboka, Jacobs, Erasmus e Christopher Smith cruzaram o in-goal para o time de Pretória.





Rainbow Cup SA (África do Sul)

Lions 37 x 39 Stormers

Bulls 43 x 09 Sharks

Clube País Cidade Jogos Pontos Bulls África do Sul Pretória 3 13 Sharks África do Sul Durban 3 10 Stormers África do Sul Cidade do Cabo 3 7 Lions África do Sul Joanesburgo 3 3

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;