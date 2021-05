Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Europa parou para assistir à final da Copa Europeia, com a Rainbow Cup no continente tendo uma folga. Porém, na África do Sul, teve ação importante pela Rainbow Cup, com os resultados da 4ª (antepenúltima) rodada deixando a competição sul-africana totalmente indefinida.

O líder Bulls perdeu sua invencibilidade ao cair em clássico do Gauteng contra os Lions num jogaço de 34 x 33. O primeiro tempo terminou com os Bulls na frente. Schoeman marcou o primeiro try do jogo para os Lions, mas os Bulls viraram o placar com tries de Elrigh Louw e David Kriel, mas Maxwane respondeu com o segundo try dos Lions em bela corrida. Antes da pausa, contudo, Tambwe se livrou de tackle e deu o troco com try para os Bulls, que foram à pausa vencendo por

O segundo tempo largou com mais dois tries dos Bulls, com Christopher Smith e David Kriel, sugerindo vitória contundente. Não foi o que ocorreu. Os Lions reagiram com try de Pelser, aos 58′, após lateral, e os minutos finais ganharam em emoção, com Zeilinga, em bola aberta após scrum, virando o marcando com o try crucial para os donos da casa aos 73′.



Já os Stormers assumiram a vice liderança ao vencerem fora de casa, em Durban, os Sharks por emocionantes 25 x 22. O primeiro try do duelo saiu apenas aos 20′, com Ox Nche rompendo para os Sharks. No entanto, em linda corrida aos 24′, Edwill van der Merwe marcou o try de resposta para os Stormers, ao passo que o mesmo van der Merwe virou o marcar recebendo na ponta aos 35′ para fazer o segundo try do time do Cabo. Os Sharks sentiram o golpe e, antes do intervalo, o melhor do mundo de 2019, Piet-Steph Du Toit rompeu para o terceiro try dos Stormers.

O segundo tempo começou também aberto, com os Sharks respondendo com try na velocidade de Yaw Penxe. Os Stormers sentiram o golpe e os Sharks marcaram outro try aos 49′, com Fassi, correndo em contra-ataque e virando o placar para os anfitriões. No entanto, os Stormers foram capazes de se se recolocaram na disputa e arrancaram 2 penais cruciais para Tim Swiel empatar o jogo aos 54′ e virá-lo, de forma dramática, aos 77′, dando o triunfo ao time do Cabo.



Rainbow Cup SA (África do Sul)

Lions 34 x 33 Bulls

Sharks 22 x 25 Stormers

Clube País Cidade Jogos Pontos Bulls África do Sul Pretória 4 15 Stormers África do Sul Cidade do Cabo 4 11 Sharks África do Sul Durban 4 11 Lions África do Sul Joanesburgo 4 8

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;

- 1º colocado fará a final da Rainbow Cup contra o campeão do torneio europeu;