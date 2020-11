Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A África do Sul teve neste fim de semana a 5ª rodada de seu Super Rugby Unlocked e o grande vitorioso foi o Bulls, de Pretória, líder e a uma vitória do título da competição, que será dado ao primeiro colocado após 7 rodadas de pontos corridos. Os Bulls folgarão na próxima rodada, mas têm 6 pontos de frente sobre os Stormers, o que significa que irão à rodada final na liderança, dependendo apenas de si.

Os Bulls foram a Joanesburgo para visitarem os Lions e conquistaram uma crucial vitória por 30 x 25. O primeiro try foi dos Bulls em maul finalizado por

Os Sharks seguem na perseguição aos Bulls após vitória suada por 19 x 13 sobre os Cheetahs. Tambwe fez o único try dos Sharks no finzinho. Os Cheetahs se mantiveram em quarto lugar, aproveitando que o jogo deles contra os Lions do dia 28, adiado pelo COVID-19, foi declarado empatado por fala de datas para ser refeito.



Igualados com os Sharks em pontos, mas na vice liderança pelos saldo, os Stormers cumpriram com sua missão e venceram bem fora de casa dos Griquas por 39 x 06, mantendo-se vivos na luta por título. Van Rhyn, Fouche, Davids (2 vezes), Du Plessis e Willemse marcaram os tries dos Stormers.



Super Rugby Unlocked – Super Rugby Sul-Africano

Sharks 19 x 13 Cheetahs

Griquas 06 x 32 Stormers

Lions 25 x 30 Bulls

Equipe Cidade Jogos Pontos Bulls Pretória 5 19 Stormers Cid. do Cabo 4 13 Sharks Durban 4 13 Cheetahs Bloemfontein 4 12 Lions Joanesburgo 5 10 Pumas Nelspruit 4 5 Griquas Kimberley 4 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º colocado ao final de 6 rodadas = Campeão do Super Rugby Unlocked;

- 1º ao 4º colocados ao final de 12 rodadas = Semifinais da Currie Cup;