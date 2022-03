Tempo de leitura: 2 minutos

O segundo jogo da SLAR 2021 opôs dois times argentinos: os Jaguares, atuais campeões, contra os Cafeteros – time da Colômbia que foi a campo com 18 argentinos e 5 colombianos. Os Jaguares confirmaram o favoritismo e triunfaram por 33 x 22, em jogo que o destaque ficou com a reação final dos Cafeteros para garantirem o bônus ofensivo. Jogo de 5 tries a 4 para os Jaguares, mostrando que os Cafeteros estão competitivos em 2022.



Os Jaguares largaram na frente com try do hooker Panzarini em maul, mas os Cafeteros logo mostraram qualidade no pack ao darem o troco com try do pilar Corvalán. O duelo começou movimentado e os argentinos voltaram a abrir margem aos 14′ com outro try de Panzarini, em outro maul, e aos 29′ com o fullback Prisciantelli. A sugestão era de que o atropelo era questão de tempo e aos 38′ os Jaguares asseguraram o bônus com try do abertura Santiago Mare. 26 x 05.

No entanto, o segundo tempo teve outra história. Os Jaguares marcaram o quinto try em jogada de Mare. E foi só dos atuais campeões. Os Jaguares foram mexendo no elenco e os Cafeteros cresceram defensivamente e começaram a propor o jogo. Aos 61′, Morales fez o segundo try do time colombiano e, aos 74′, Puertas cravou o terceiro try, que deu esperanças de que o bônus era possível.

No apagar das luzes, o colombiano Diver Ceballos arrancou e marcou o try muito celebrado pelos Cafeteros. Números finais: Jaguares 33 x 22 Cafeteros. O atual campeão errou muito e parece menos imbatível do que em 2021.

22 33

🇨🇴Cafeteros 22 x 33 Jaguares🇦🇷

Árbitro: 🇨🇱Frank Méndez / Assistentes: 🇨🇱Raimundo Fuenzalida e 🇦🇷Martin Eusebio / TMO: 🇦🇷Gabriel Pinter;

🇨🇴Cafeteros

Tries: Corvalán, Morales, Puertas e Ceballos

Conversões: Gea (1)

15 🇦🇷Franco Giudice (c), 14 🇨🇴Alain Altahona, 13 🇦🇷Leonardo Gea, 12 🇦🇷Manuel Alfaro, 11 🇨🇴Andrés Álvarez, 10 🇦🇷Julián Hernández, 9 🇦🇷Marcos Amorisa, 8 Felipe Puertas, 7 🇨🇴Diver Ceballos, 6 🇦🇷Joaquín Sánchez, 5 🇦🇷Eliseo Fourcade, 4 🇦🇷Gregorio Hernández, 3 🇦🇷Brian González, 2 🇦🇷Alvaro Llaver, 1 🇦🇷Javier Corvalán;

Suplentes: 16 🇦🇷Boris Wenger, 17 🇨🇴Carlos Angulo, 18 🇦🇷Tomás Bertot, 19 🇦🇷Federico Lavanini, 20 🇨🇴Bryan Guzmán, 21 🇦🇷Juan Mernes, 22 🇦🇷Eliseo Morales, 23 🇦🇷Valentín Fernández;

🇦🇷Jaguares

Tries: Panzarini (2), Mare (2) e Prisciantelli

Conversões: Mare (3)

15 🇦🇷Gerónimo Prisciantelli, 14 🇦🇷Ramiro D’Agostino, 13 🇦🇷Agustín Segura, 12 🇦🇷Juan Pablo Castro (c), 11 🇦🇷Martín Bogado, 10 🇦🇷Santiago Mare, 9 🇦🇷Rafael Iriarte, 8 🇦🇷Santiago Ruiz, 7 🇦🇷Eliseo Chiavassa, 6 🇦🇷Jerónimo Gómez Vara, 5 🇦🇷Manuel Bernstein, 4 🇦🇷Pedro Rubiolo, 3 🇦🇷Javier Coronel, 2 🇦🇷Andrea Panzarini, 1 🇦🇷Mayco Vivas;

Suplentes: 16 🇦🇷Bautista Bernasconi, 17 🇦🇷Santiago Pulella, 18 🇦🇷Martín Villar, 19 🇦🇷Lucio Anconetani, 20 🇦🇷Federico Albrisi, 21 🇦🇷Joaquín Pellandini, 22 🇦🇷Tomás Suárez Folch, 23 🇦🇷Iñaki Delguy;

Equipe País Pts J V E D 4+ -7 PP PC SP Jaguares XV Argentina 5 1 1 0 0 1 0 33 22 11 Peñarol Uruguai 4 1 1 0 0 0 0 19 10 9 Olimpia Paraguai 4 1 1 0 0 0 0 22 20 2 Selknam Chile 1 1 0 0 1 0 1 20 22 -2 Cafeteros Colômbia 1 1 0 0 1 0 1 22 33 -11 Cobras Brasil 0 1 0 0 1 0 0 10 19 -9

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;