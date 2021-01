Tempo de leitura: 2 minutos

O novo time profissional colombiano, o Cafeteros, terá ao menos 10 atletas argentinos em seu elenco, segundo confirmado pela imprensa local.

Nenhum dos 10 nomes escolhidos pelo time do técnico argentino Rodolfo Ambrosio tem partidas pelos Pumas ou pelos Jaguares, mas todos têm currículos no alto rendimento argentino. O segunda linha Ramiro Tallone e o pilar Javier Corvalán jogaram pela Argentina XV, ao passo que o hooker Agustín Acosta treinou com os Jaguares. Já o asa Felipe Puertas jogou pelos Pumitas (Argentina M20), enquanto o oitavo Aníbal Panceyra Garrido foi das seleção de sevens e também dos Pumitas.

Na linha, o scrum-half Gonzalo Garcia jogou tanto pelos Pumitas (em 3 Mundiais M20) como pelos Ceibos na SLAR 2020, além de ter sido convocado para treinar com os Pumas. Por sua vez, o abertura Nicolás Roger foi Pumita e atuou pela seleção de sevens. Por fim, o centro Facundo Pueyrredón foi Pumita (jogando o Mundial M20) e o fullback Facundo Ferrrario é outro que defendeu os Ceibos em 2020.

Apenas o segunda linha Lautaro Simes não teve jogos pelas seleções, mas é oriundo do Tala, clube de Ambrosio.

Peñarol contrata scrum-half argentino

Reforçado também está o Peñarol, a franquia uruguaia da SLAR, que contratou o scrum-half argentino Manuel Nogués. O jogador já estava atuando no rugby de clubes do Uruguai, tendo sido campeão com o Carrasco Polo em 2020. Nogués defendeu os Pumitas no Mundial M20 de 2018.