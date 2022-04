Tempo de leitura: 2 minutos

O Olimpia fez nesta sexta seu último jogo em casa na SLAR, a liga profissional sul-americana, e não terá boa recordação desta noite. O clube paraguaio recebeu em Ciudad del Este os Cafeteros, da Colômbia, e caiu por 16 x 12, permitindo ao oponente subir e encostar de vez na zona de classificação às semifinais.



Os dois times foram a campo recheados de argentinos e os Cafeteros provaram sua evolução dominando o início do duelo com dois tries no começo, com Corvalán e Llaver. 10 x 00 no intervalo.

O Olimpia equilibrou as ações e reagiu no começo do segundo tempo. Foram dois tries no terceiro quarto de jogo, com Garcete Ellí e Quetglas. Porém, os Cafeteros responderam com 2 penais certeiros de Morales, esfriando e frustrando a reação paraguaia. 16 x 12, números finais.

A próxima rodada da SLAR será só no dia 23.

12 16

🇵🇾Olimpia 12 x 16 Cafeteros🇨🇴, na Ciudad del Este🇵🇾

Árbitro: 🇦🇷Damian Schneider / Assistentes: 🇧🇷Cauã Ricardo e 🇨🇱Raimundo Fuenzalida / TMO: 🇦🇷Nehuen Jauri Rivero

🇵🇾Olimpia

Tries: Garcete Ellí e Quetglas

Conversões: Urbieta (1)

15 🇦🇷Julián Quetglas, 14 🇦🇷Matías Sauze, 13 🇦🇷Francisco Diez, 12 🇦🇷Estanislao Arrías, 11 🇵🇾Juan González, 10 🇵🇾Sebastián Urbieta, 9 🇦🇷Ignacio Inchauspe, 8 🇦🇷Mariano Romanini, 7 🇦🇷Ignacio Gandini (c), 6 🇦🇷Federico Simondi, 5 🇵🇾Mariano Garcete Ellí, 4 🇦🇷Álvaro Biscay, 3 🇵🇾Luís Quinteros, 2 🇦🇷Mariano Muntaner, 1 🇵🇾Daniel Cabral;

Suplentes: 16 🇦🇷Conrado Iglesias, 17 🇦🇷Ezequiel Reyes, 18 🇦🇷Estefano Aranda, 19 🇦🇷Agustín Toth, 20 🇵🇾Ariel Nuñez, 21 🇦🇷Facundo Villalba, 22 🇦🇷Gianfranco Parodi, 23 🇦🇷Nicolás Hogg;

🇨🇴Cafeteros

Tries: Corvalán e Llaver

Penais: Morales (2)

15 🇦🇷Franco Giudice (c), 14 🇨🇴Alain Altahona, 13 🇦🇷Valentín Fernández, 12 🇦🇷Manuel Alfaro, 11 🇨🇴Andrés Álvarez, 10 🇦🇷Julián Hernández, 9 🇦🇷Eliseo Morales, 8 🇦🇷Felipe Puertas, 7 🇨🇴Diver Ceballos, 6 🇦🇷José Ignacio Gálvez, 5 🇦🇷Federico Lavanini, 4 🇦🇷Gregorio Hernández, 3 🇦🇷Tomás Bertot, 2 🇦🇷Alvaro Llaver, 1 🇦🇷Javier Corvalán;

Suplentes: 16 🇦🇷Boris Wenger, 17 🇨🇴Diego Posada, 18 🇦🇷Brian González, 19 🇦🇷Eliseo Fourcade, 20 🇦🇷Joaquin Sánchez, 21 🇨🇴Bryan Guzmán, 22 🇦🇷Marcos Amorisa, 23 🇨🇴Juan Agudelo;

Equipe País Pts J V E D 4+ -7 PP PC SP Peñarol Uruguai 19 5 4 0 1 2 1 134 48 86 Jaguares XV Argentina 16 5 3 0 2 3 1 167 92 75 Selknam Chile 14 5 3 0 2 1 1 119 102 17 Olimpia Paraguai 14 5 3 0 2 1 1 113 115 -2 Cafeteros Colômbia 10 5 2 0 3 0 2 80 126 -46 Cobras Brasil 1 5 0 0 5 0 1 65 165 -100

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;