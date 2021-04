Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Olimpia e Cafeteros abriram a quinta rodada da SLAR em Santiago com um duelo empolgante que certamente foi a melhor atuação do time colombiano até aqui. Ainda assim, foi o clube paraguaio que levou a melhor, triunfando por 39 x 32. Foram 2 bônus aos Cafeteros (ofensivo e defensivo). A partida teve como árbitro o brasileiro Cauã Ricardo, que assumiu a posição de árbitro central pela primeira vez na temporada.



Foram os Cafeteros que abriram o marcador com penal de Nicolás Roger, mas o primeiro try foi do Olimpia, aos 10′, com o ponta paraguaio Cardona. Na sequência, Axel Zapata entrou no in-goal para o segundo try do Olimpia, que sugeria um atropelo. O que não se confirmou.

Aos 20′, Brayhan Pérez marcou o primeiro try colombiano e, logo após o reinício, Odallegas cravou o segundo try dos Cafeteros, que pareciam prontos para uma virada. No entanto, Ferrario recebeu amarelo, deixando os colombianos com um homem a menos. O Olimpia logo puniu os Cafeteros com seu terceiro try, de Rodrigo Martínez.

Outro amarelo foi mostrado ao time colombiano antes da pausa, mas, mesmo assim, Urrutia correu para o try precioso que mantinha os Cafeteros no páreo, apesar das adversidades.

- Continua depois da publicidade -

O Olimpia aproveitou a superioridade numérica e Jerónimo Gómez Vara marcou o quarto try, do bônus paraguaio, logo após a volta do intervalo. Entretanto, a situação se inverteu com dois amarelos seguidos contra o Olimpia.

Aos 60′, Tomás Garcia correu para o try dos Cafeteros, aproveitando o momento favorável, para encostar no placar, com Olimpia 31 x 29 Cafeteros. No entanto, o time paraguaio resistiu e marcou o try que se provou da vitória aos 69′ com Santa Cruz. Roger e Ledesma ainda trocaram penais, faltando pouco para os Cafeteros arrancarem a virada.

Segunda vitória para o Olimpia, 39 x 32. O time paraguaio enfrentará no próximo domingo o Peñarol, ao passo que os Cafeteros duelarão com o Selknam.

39 32

🇵🇾Olimpia 39 x 32 Cafeteros🇨🇴, em Santiago🇨🇱

Árbitro: Cauã Ricardo🇧🇷 / Assistentes: Frank Méndez🇨🇱 e Rodrigo Puelma🇨🇱 / TMO: Ignacio Calle🇨🇱

Olimpia

Tries: Cardona, Zapata, Martínez, J Gómez Vara e Santa Cruz

Conversões: Ledesma (3)

Penais: Ledesma (1)

15 Martín Bogado🇦🇷, 14 Leopoldo Herrera🇦🇷, 13 Francisco Diez🇦🇷, 12 Sebastián Urbieta🇵🇾, 11 Renato Cardona🇵🇾, 10 Máximo Ledesma🇦🇷, 9 Joaquín Pellandini🇦🇷, 8 Marcos Riquelme🇵🇾, 7 Lucas Santa Cruz🇦🇷, 6 Jerónimo Gómez Vara🇦🇷, 5 Mauro Rebussone🇦🇷, 4 Carlos Repetto🇦🇷, 3 Lucas Favre🇦🇷, 2 Axel Zapata🇦🇷 (c), 1 Rodrigo Martínez🇦🇷;

Suplentes: 16 Mariano Muntaner🇦🇷, 17 Daniel Cabral🇵🇾, 18 Martín Sitjar🇵🇾, 19 Mariano Garcete Elli🇵🇾, 20 Matías Gómez Vara🇦🇷, 21 Rodrigo Gómez Vara🇦🇷, 22 Franco Bullentini🇦🇷, 23 Diego Argaña🇵🇾;

Cafeteros

Tries: B Pérez, Rodallegas, Urrutia, TJ García

Conversões: Roger (3)

Penais: Roger (2)

15 Facundo Ferrario🇦🇷, 14 Jhon Arley Urrutia🇨🇴, 13 Tomás Javier García🇦🇷, 12 Cristian Rodallegas🇨🇴, 11 Julián Velandia🇨🇴, 10 Nicolás Roger🇦🇷, 9 Gonzalo García🇦🇷 (c), 8 Gerson Ortíz🇨🇴, 7 Felipe Puertas🇦🇷, 6 Diver Ceballos🇨🇴, 5 Danny Giraldo🇨🇴, 4 Lautaro Simes🇦🇷, 3 Brayhan Pérez🇨🇴, 2 Jorge Álvarez🇨🇴, 1 Juan David Herrera🇨🇴;

Suplentes: 16 Agustín Acosta🇦🇷, 17 Javier Corvalán🇦🇷, 18 Diego Posada🇨🇴, 19 John Álvarez🇨🇴, 20 Sebastián Zapata🇨🇴, 21 Oscar Forero🇨🇴, 22 Andrés Álvarez🇨🇴, 23 Jhojan Ortíz🇨🇴;