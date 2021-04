Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O Peñarol conquistou nesta uma crucial vitória nesta quarta-feira pela 8ª rodada da SLAR. O time uruguaio derrotou o Cafeteros por 14 x 13 e garantiu que não enfrentará o Jaguares XV na semifinal. No entanto, a estrela da partida foi o time colombiano, que flertou com uma histórica vitória em Montevidéu.



O Peñarol começou superior no duelo e marcou o primeiro try logo aos 11′, em bela movimentação de mãos, com Favaro finalizando na ponta. A situação parecia se deteriorar rapidamente contra os colombianos, com cartão amarelo seguido de muita pressão uruguaia. Como foi a tônica do duelo, a defesa e a zona de contato do Cafeteros se provou muito forte, mantendo o duelo em apenas 7 x 0 até os 35′, quando Nicolás Roger chutou os primeiros 3 pontos para os Cafeteros em penal. O Peñarol ainda foi punido com amarelo antes da pausa e García chutou mais 3 pontos, que levaram o jogo em 7 x 6 ao intervalo.

O segundo tempo largou com try de Inciarte para o Peñarol, que acelerou o jogo na retoma e viu seu centro romper o tackle colombiano para cruzar o in-goal. Novamente, a situação parecia delicada contra os Cafeteros, com novo amarelo. Porém, outra vez, os colombianos provaram poderosa defesa e muita disciplina, não cedendo pontos aos Carboneros mesmo em desvantagem numérica.

Como é marca de times do técnico Rodolfo Ambrosio (ex Tupis), o scrum dos Cafeteros mostrou seu poder e o time colombiano pressionou na reta final e converteu o domínio territorial em pontos, com o try saindo aos 73′ com Ocampo, finalizando após a série de fases na boca do in-goal.

Com 14 x 13 para os uruguaios, o jogo pegou fogo e os Cafeteros só não conseguiram a pressão final pela vitória porque Gonzalo García recebeu um fatal e infantil cartão amarelo por tapa na bola em passe uruguaio. Favaro ainda tentou liquidar a peleja com penal para o Peñarol, aos 76′, mas a bola não entrou e o Cafeteros ainda teve um último momento de esperança em arrancada de Urrutia, mas os pontos não saíram. 14 x 13, números finais.

Na segunda-feira, o Peñarol encara o Selknam em jogo que valerá a segunda colocação da competição. Já os Cafeteros enfrentarão os Cobras em partidas crucial na luta contra a colher de pau (a lanterna).

🇺🇾Peñarol 14 x 13 Cafeteros🇨🇴, em Montevidéu🇺🇾

Árbitro: Damián Schneider🇦🇷 / Assistentes: Cauã Ricardo🇧🇷 e Adrián Bogado🇵🇾 / TMO: Alejandro Longres🇺🇾



Peñarol

Tries: Favaro e Inciarte

Conversões: Favaro (2)

15 José María Iruleguy🇺🇾, 14 Federico Favaro🇺🇾, 13 Tomás Inciarte🇺🇾, 12 Felipe Arcos Perez🇺🇾, 11 Mateo Viñals🇺🇾, 10 Andrés Vilaseca🇺🇾 (c), 9 Manuel Nogués🇦🇷, 8 Manuel Ardao🇺🇾, 7 Lucas Bianchi🇺🇾, 6 Juan Marcos Chamyan🇺🇾, 5 Nahuel Milán🇦🇷, 4 Carlos Deus De Amorim🇺🇾, 3 Facundo Pomponio🇦🇷, 2 Guillermo Pujadas🇺🇾, 1 Matías Benítez🇺🇾;

Suplentes: 16 Facundo Gattas🇺🇾, 17 Ignacio Alfredo🇺🇾, 18 Juan Echeverría🇺🇾, 19 Felipe Aliaga🇺🇾, 20 Santiago Civetta🇺🇾, 21 Santiago Álvarez🇺🇾, 22 Martín Roger🇦🇷, 24 Juan Manuel Alonso🇺🇾;

Cafeteros

Try: Ocampo

Conversão: García (1)

Penais: Roger (1) e García (1)

15 Facundo Ferrario🇦🇷, 14 Jhon Arley Urrutia🇨🇴, 13 Santiago Resino🇦🇷, 12 Tomás García🇦🇷, 11 Alejandro Navarro🇨🇴, 10 Nicolás Roger🇦🇷, 9 Gonzalo García🇦🇷 (c), 8 Gerson Ortíz🇨🇴, 7 Felipe Puertas🇦🇷, 6 Enzo Ocampo🇦🇷, 5 Tomás Etcheverry🇺🇾, 4 Lautaro Simes🇦🇷, 3 Diego Posada🇨🇴, 2 Agustín Acosta🇦🇷, 1 Javier Corvalán🇦🇷;

Suplentes: 16 Jorge Álvarez🇨🇴, 17 Yani Perez🇨🇴, 18 Brayhan Pérez🇨🇴, 19 John Álvarez🇨🇴, 20 Danny Giraldo🇨🇴, 21 Diver Ceballos🇨🇴, 22 Julían Navarro🇨🇴, 23 Jhojan Ortíz🇨🇴;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 40 8 8 0 0 8 0 489 93 396 Peñarol Uruguai 31 8 7 0 1 3 0 244 141 103 Selknam Chile 21 8 4 0 4 3 2 234 229 5 Olimpia Paraguai 18 8 4 0 4 2 0 173 254 -81 Cobras Brasil 6 8 1 0 7 1 1 111 298 -187 Cafeteros Colômbia 4 8 0 0 8 2 2 120 356 -236

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;