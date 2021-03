Tempo de leitura: 1 minuto

Rodolfo Ambrosio (ex Tupis), treinador dos Cafeteros, confirmou seus 30 jogadores para a disputa da SLAR, a liga profissional sul-americana, que começa no dia 16 de março. Os Cafeteros são o time profissional colombiano que, para 2021, contará com nada menos que 11 atletas argentinos.

No entanto, talvez o grande destaque seja o segunda linha colombiano, de 2,02m, Danny Giraldo, que esteve no elenco do Peñarol, do Uruguai, em 2020. Giraldo foi o último reforço anunciado pelos colombianos.

Elenco

Corvalán, Javier (ARG)

Herrera, Juan David (COL)

Pérez, Yani (COL)

Acosta, Agustín (ARG)

Álvarez, Jorge (COL)

Pérez, Brayhan (COL)

Posada, Diego (COL)

Álvarez, Jhon Carlos (COL)

Giraldo, Danny (COL)

Simes, Lautaro (ARG)

Tallone, Ramiro (ARG)

Zapata, Sebastián (COL)

Ceballos, Diver (COL)

Puertas, Felipe (ARG)

Velandia, Julián (COL)

Ortiz, Gerson (COL)

Panceyra Garrido, Aníbal (ARG)

Forero, Oscar (COL)

García, Gonzalo (ARG)

Navarro, Julián (COL)

Álvarez, Andrés (COL)

Pueyrredón, Facundo (ARG)

Roger, Nicolás (ARG)

Gamarra, Álvaro (COL)

García, Tomás (ARG)

Ortiz, Johan (COL)

Rodallegas, Cristian (COL)

Navarro, Alejandro (COL)

Urrutia, Jhon Arley (COL)

Ferrario, Facundo (ARG)