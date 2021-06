Tempo de leitura: 2 minutos

Rugby XV feminino e Eliminatórias para a Copa do Mundo masculina de 2023. O rugby africano de seleção teve ação nesse fim de semana na capital de Burkina Faso, Ouagadougou.

História com amistosos de XV feminino

Burkina Faso e Camarões fizeram história nesta semana ao realizarem dois amistosos de XV feminino. Foram duas vitórias das camaronesas, mas o que importa mesmo é que os dois países debutaram na categoria antes mesmo de potências como Argentina, Uruguai, Geórgia ou Namíbia, que seguem sem nunca terem posto em campo uma seleção feminina de rugby XV em jogo oficial.

Garanhões vencem no masculino



No masculino, Burkina Fasp venceu a fase preliminar das Eliminatórias para a Copa do Mundo ao superar Camarões por 17 x 13, frustrando os favoritos camaroneses.

Com isso, os Les Étalons (“Os Garanhões”, como é conhecida a seleção de Burkina) ingressam no Grupo D das Eliminatórias para encararem Zimbábue e Tunísia.

05/06 – 🇧🇫Burkina Faso 52 x 03 Burundi🇧🇮

09/06 – 🇨🇲Camarões 03 x 81 Burundi🇧🇮

12/06 – 🇧🇫Burkina Faso17 x 13 Camarões🇨🇲

Os jogos da fase de grupos começarão . A dúvida é sobre o grupo da Namíbia, com a quarentena vivida no país, que obrigou o cancelamento do amistoso entre Namíbia e Zimbábue que seria neste dia 12. A federação namibiana pediu o adiamento de seu grupo das Eliminatórias.

Seleção J P Grupo A Namíbia Madagascar Costa do Marfim Grupo B Quênia Zâmbia Senegal Grupo C Uganda Argélia Gana Grupo D Tunísia Zimbábue Burkina Faso

Quartas de final (2022):



Jogo 1: 1º Grupo A x 2º Grupo B

Jogo 2: 1º Grupo B x 2º Grupo A

Jogo 3: 1º Grupo C x 2º Grupo D

Jogo 4: 1º Grupo D x 2º Grupo C



Semifinais:

Vencedor 1 x Vencedor 2

Vencedor 3 x Vencedor 4