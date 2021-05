Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A sexta-feira na Oceania começou com dois jogos que foram verdadeiras avalanches de tries. E começou com derrotas para os australianos e vitória para os neozelandeses. O atual campeão do Super Rugby AU, o Queensland Reds, foi atropelado pelos Highlanders, em mal sinal para o rugby australiano, ao passo que os Hurricanes venceram um jogo de 112 pontos contra os Waratahs.

O jogo em Dunedin foi um desastre para os Reds, com o primeiro try dos Highlanders, de Gregory, nascendo de erro de passe dos ‘Landers com apenas alguns segundos de ação. Os Reds responderam logo com try de Kalani Thomas, na sequência de fases, com tries de Ash Dixon e Sio Tomkinson, os Highlanders abriram boa frente no primeiro tempo, 21 x 07.

Os Reds pareciam que se colocavam no páreo quando Vunivalu marcou o segundo try australiano após o intervalo (lindo try apanhando chute cruzado), mas Dixon marcou mais um para os ‘Landers, em maul, esfriando a reação aussie. Os Reds tiveram dificuldades para criarem os espaços e os neozelandeses liquidaram a partida com 2 tries nos 10 minutos finais, com Coltman e Punivai. Vunivalu ainda descontou para os Reds já com o tempo esgotado, fechando o duelo em Highlanders 40 x 19 Reds.



Já em Sydney, o jogo entre Waratahs e Hurricanes foi “sem defesas”. Com mais de 700 metros corridos, os Hurricanes voaram baixo com 5 tries só no primeiro tempo e outros 5 na segunda etapa, ao passo que os Waratahs cruzaram o in-goal 3 vezes no primeiro tempo e 4 na segunda etapa. A partida terminou em 64 x 48 para os Hurricanes, prolongando para 10 derrotas seguidas a forma dos Waratahs. Julian Savea foi destaque pelos ‘Canes tendo marcado os tries que abriram cada tempo, mostrando vitalidade.



Highlanders 40 x 19 Reds, em Dunedin

Highlanders

Tries: Dixon (2), Gregory, Tomkinson, Coltman e Punivai

Conversões: Hunt (5)

15 Sam Gilbert, 14 Patelesio Tomkinson, 13 Michael Collins, 12 Scott Gregory, 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, 9 Aaron Smith (cc), 8 Kazuki Himeno, 7 Billy Harmon, 6 Hugh Renton, 5 Josh Dickson, 4 Pari Pari Parkinson, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon (cc), 1 Ayden Johnstone;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Ethan De Groot, 18 Josh Hohneck, 19 Bryn Evans, 20 James Lentjes, 21 Kayne Hammington, 22 Tim O’Malley, 23 Ngatugnane Punivai;

Reds

Tries: Vunivalu (2) e Thomas

Conversões: O’Connor (1) e Hegarty (1)

15 Bryce Hegarty, 14 Filipo Daugunu, 13 Josh Flook, 12 Hamish Stewart, 11 Jock Campbell, 10 James O’Connor (cc), 9 Kalani Thomas, 8 Seru Uru, 7 Liam Wright (cc), 6 Angus Scott-Young, 5 Angus Blyth, 4 Ryan Smith, 3 Feao Fotuaika, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Dane Zander;

Suplentes: 16 Josh Nasser, 17 Harry Hoopert, 18 Taniela Tupou, 19 Lukhan Salakaia-Loto, 20 Fraser McReight, 21 Moses Sorovi, 22 Isaac Henry, 23 Suliasi Vunivalu;

Waratahs 48 x 64 Hurricanes, em Sydney

Waratahs

Tries: Johnson-Holmes (2), Newsome, Bell, Gordon, Swinton e Maddocks

Conversões: Donaldson (5)

Penais: Donaldson (1)

15 Jack Maddocks, 14 Alex Newsome, 13 Izaia Perese, 12 Lalakai Foketi, 11 Mark Nawaqanitawase, 10 Ben Donaldson, 9 Jake Gordon (c), 8 Will Harris, 7 Charlie Gamble, 6 Lachie Swinton, 5 Max Douglas, 4 Hugh Sinclair, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 David Porecki, 1 Angus Bell;

Suplentes: 16 Joe Cotton, 17 Tetera Faulkner, 18 Darcy Breen, 19 Jeremy Williams, 20 Carlo Tizzano, 21 Jack Grant, 22 Will Harrison, 23 Tepai Moeroa;

Hurricanes

Tries: J Savea (2), Proctor (2), Barrett, Coles, Iose, Umaga-Jensen, Patafilo e Aumua

Conversões: Barrett (7)

15 Jordie Barrett, 14 Julian Savea, 13 Billy Proctor, 12 Peter Umaga-Jensen, 11 Salesi Rayasi, 10 Ruben Love, 9 Luke Campbell, 8 Devan Flanders, 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep, 5 Isaia Walker-Leawere, 4 James Blackwell, 3 Alex Fidow, 2 Dane Coles (c), 1 Xavier Numia;

Suplentes: 16 Asafo Aumua, 17 Tevita Mafileo, 18 Tyrel Lomax, 19 Liam Mitchell, 20 Brayden Lose, 21 Jonathan Taumateine, 22 Orbyn Leger, 23 Pepesana Patafilo;

Equipe País Cidade Jogos Pontos Highlanders Nova Zelândia Dunedin 1 5 Hurricanes Nova Zelândia Wellington 1 5 Blues Nova Zelândia Auckland 0 0 Brumbies Austrália Canberra 0 0 Chiefs Nova Zelândia Hamilton 0 0 Crusaders Nova Zelândia Christchurch 0 0 Force Austrália Perth 0 0 Rebels Austrália Melbourne 0 0 Waratahs Austrália Sydney 1 0 Reds Austrália Brisbane 1 0

