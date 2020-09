Tempo de leitura: 1 minuto

A Rugby Canada, a federação canadense de rugby, anunciou a contratação do galês Rob Howley como o novo treinador de sua seleção masculina de XV – competidora do Brasil no Americas Rugby Championship.

Howley tem 49 anos e foi treinador principal da seleção de Gales na temporada 2016-17, quando o então treinador Warren Gatland se afastou temporariamente para assumir os British and Irish Lions. No período, Howley inclusive obteve vitória sobre os Springboks.

Com a volta de Gatland, Howley seguiu como auxiliar na seleção galesa até a Copa do Mundo de 2019 e estava contratado para assumir a seleção da Itália neste ano. No entanto, Howley foi suspenso pelo World Rugby por se envolver em apostas às vésperas do Mundial de 2019.

A suspensão de Howley é de 18 meses e o treinador poderá voltar a trabalhar, assumindo a seleção do Canadá, em março de 2021.