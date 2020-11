Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – Sábado foi de grande final do XV feminino na Nova Zelândia. A grande final da Farah Palmer Cup – a máxima competição do país – agitou Christchurch, com o time da casa, o Canterbury, faturando seu quarto título consecutivo, ao fazer 8 x 7 suados sobre Waikato.

Cocksedge abriu o placar para Canterbury clm penal e Kennedy Simon marcou o try de Waikato, mas a virada de Canterbury veio com try de Chris Nelles nos acréscimos.

Farah Palmer Cup – Campeonato Neozelandês Feminino

Canterbury 08 x 07 Waikato, em Christchurch



Lista de campeãs