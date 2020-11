Tempo de leitura: 6 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Está quase a terminar a fase regular da Mitre10 Cup 2020 (o Campeonato Neozelandês) e a divisão Premiership (a 1ª divisão) está completamente aberta, pois Canterbury conseguiu ganhar a Tasman com uma exibição espetacular e que faz lembrar os melhores tempos desta equipe do sul da Nova Zelândia, enquanto Hawke’s Bay e Bay of Plenty impuseram também surpresas nos seus jogos!

A melhor equipe da rodada: Canterbury

Depois de várias semanas a cambalear, com derrotas e más exibições a acumularem-se, tendo mesmo deixado o emblema de Canterbury na última posição da Premiership, eis que surgiu uma vitória completamente inesperada na casa de um dos seus maiores rivais, os Tasman Makos, com os quais dividem a franquia dos Crusaders. Um 29 x 00 garantindo 5 pontos essenciais para Canterbury poder sair de um último lugar preocupante, realizando uma soberba prestação que meteram os campeões em título da Mitre10 Cup num estado catatônico no fim dos 80 minutos e tudo adveio de… set-pieces.

Os alinhamentos e scrums foram exemplarmente ganhas, construindo uma base sólida para sair a jogar e procurar garantir domínio territorial, algo que o bloco contrário não processou bem esta situação e foram cometendo alguns erros inesperados, em especial na transmissão de bola onde até nasceram dois dos tries de Canterbury por interceptações facilmente desenvolvidas, ainda por mais quando Ngane Punivai e Chay Fihaki estavam praticamente sempre à espera de um passe mal medido para “roubarem”.

Mas a diferença total das últimas jornadas para esta foi que Canterbury voltou a ser eficiente nos setores onde está assente a sua estratégia, com a lógica de jogo a encontrar a concentração necessária nas várias unidades, seja pelo abertura Brett Cameron (60 metros, 1 assistência e vários pontapés bem medidos, sem esquecer o controlo total na maneira como a sua equipe avançava no terreno), Tom Christie (3 turnovers e uma dezena de tackles, adicionando o trabalho irrepreensível na saída do scrum) e Joshua McKay, um dos melhores jogadores da semana para o Fair Play.

Canterbury foi simplesmente Canterbury, o que significa, inesgotável, inquebrável, irritante e irascível… mas a descida de divisão ainda não está “fintada”.

A surpresa: Hawke’s Bay

Ora há novo 1º classificado na divisão Championship (a 2ª divisão) e é novamente a formação de Hawke’s Bay que foi capaz de “limpar” os seus adversários de Wellington num jogo praticamente de um sentido só, pelo menos até aos 60 minutos, pois aí estava a equipe da casa na frente por 32-06. Wellington era à entrada desta jornada uma das equipes favoritas para assumir um lugar pleno no playoff de apuramento de campeão da Premiership da Mitre10 Cup, e se esse “prêmio” já não bastasse como motivação então havia um segundo que passava pela conquista da Ranfurly Shield.

Contudo, ao fim de 80 minutos de um embate fisicamente agressivo e que exigiu um esforço monumental dos dois lados, foi Hawke’s Bay a sair com os 5 pontos, a manutenção dessa taça especial e ainda o 1º lugar do Championship, quando falta só uma jornada para se jogar da fase regular. Como foram os Magpies da costa norte capazes de vergar com tanta facilidade um dos principais candidatos ao troféu da primeira divisão de rugby de províncias da Nova Zelândia?

Em primeiro lugar, competência nos básicos em particular na saída da linha de defesa e na resposta rápida ao jogo rápido de risco de Wellington, passando ainda pela conservação eficiente da posse de bola sem entrar em numa excitação e precipitação perigosa. A excelência com que fizeram uso dos alinhamentos e, subsequentemente, do maul dinâmico acabou por danificar por completo com a postura mental e física da equipe de Wellington, com estes a cometerem demasiadas penalidades e sem capacidade para contrariar, mesmo com Alex Fidow, James Blackwell e Vaea Fifita do seu lado, tendo chegado por este “veículo” dois dos quatro tries marcados no encontro.

Existem ainda umas quantas razões para explicar o resultado alargado, e é fundamental de falar de um deles em particular… o do impacto de Folau Fakatava no liderar de toda a operação e estratégia de Hawke’s Bay. O formação de 20 anos nascido no Tonga tem vindo a ser uma referência na excelente temporada do emblema da costa norte do território neozelandês, e neste encontro voltou a puxar pelos galões, não só lançando bons passes e realizando ações de alto relevo a partir das combinações de ataque ou na saída da defesa, mas também na defesa, onde recuperou duas bolas no contacto, somando-se ainda a intensidade com que se aplicava em cada processo.

Hawke’s Bay voltou a vergar uma equipe da divisão principal da Nova Zelândia e, numa época que se aproxima do seu fim, têm de ser encarados como o principal de dois candidatos à subida de divisão, a par de Otago.

O MVP da rodada: Josgua McKay (Canterbury)

Podíamos ter optado por Folau Fakatava, Lachlan Boshier ou Jayson Potroz para o melhor jogador da semana, com qualquer um destes nomes a merecer a atenção pelas boas ou grandes exibições registradas nesta 9ª ronda da Mitre 10 Cup 2020, só que a nossa escolha recai num jogador que trouxe total estabilidade ao processo de saída de jogo após pontapés em Canterbury e na capacidade em dar outra agressividade à manobra ofensiva.

Foram quatro quebras de linha, sete defensores batidos, um try, duas assistências, quatro conquistas no ar sem perder a posse da oval e uma série de jogadas que valeram um avanço efetivo de terreno para a sua equipe, notabilizando-se cada vez mais como um dos defesas/pontas mais audazes e irresistíveis de ver jogar nesta competição. A excelente exibição realizada possibilitou ainda dar paz ao seu abertura, com Brett Cameron a encontrar o rumo certo para dar as “vitaminas” essenciais a Canterbury, num jogo que supostamente o favoritismo estava esmagadoramente do outro lado do campo.

Aquele side-step, a velocidade letal e a explosão energética deram uma profundidade ameaçadora ao emblema do sul, que saiu assim vitorioso e com esperança não só na manutenção mas de também chegar um pouco mais longe na Premiership.

TRY! With the threat of relegation looming, this is the start @crfu needed against the defending champs! Watch live now on @skysportnz #TASvCAN pic.twitter.com/wXbdJkYA5r — Mitre 10 Cup (@Mitre10Cup) November 7, 2020

Auckland lidera a Premiership e Bay of Plenty encosta ao derrubar Waikato

A liderança da Premiership é de Auckland, que superou Northland no dérbi “Blue” por 24 x 20 e se beneficiou da derrota do Waikato no dérbi “Chief” diante do Bay of Plenty por 33 x 30. Foi um jogaço entre os vizinhos da Ilha do Norte, com o try da vitória dos Steamers saindo aos 83′ com Joe Johnston. O resultado levou o Bay of Plenty ao quarto lugar (dentro da zona de classificação às semifinais) e colocou o Waikato em risco no 3º lugar.





Por sua vez, o North Harbour manteve vivas suas chances de classificação às semifinais ao se impor sobre o Counties Manukau por 32 x 05 em dérbi da Região Metropolitana de Auckland.



Por fim, outros dois dérbis movimentaram o fim de semana do Championship. No dérbi “Highlander”, o Southland manteve suas chances de ir às semifinais do Championship ao vencer o vizinho Otago por 32 x 15, ao passo que Taranaki superou vizinho Manawatu por 35 x 19 para igualmente seguir sonhando.







Mitre 10 Cup – Campeonato Neozelandês

Southland 32 x 15 Otago

Auckland 24 x 20 Northland

North Harbour 32 x 05 Counties Manukau

Tasman 00 x 29 Canterbury

Hawke’s Bay 34 x 18 Wellington

Waikato 30 x 33 Bay of Plenty

Manawatu 19 x 35 Taranaki

Equipes (Províncias) Apelidos Cidade(s) Jogos Pontos Premiership - 1ª divisão Auckland Gulls Auckland 9 34 Tasman Makos Nelson e Blenheim 9 29 Waikato Mooloo Men Hamilton 9 29 Bay of Plenty Steamers Rotorua e Tauranga 9 26 North Harbour Hibiscus Auckland (Norte) 9 25 Canterbury Lambs Christchurch 9 24 Wellington Lions Wellington 9 24 Championship - 2ª divisão Hawke's Bay Magpies Napier 9 31 Otago Razorbacks Dunedin 9 29 Taranaki Bulls New Plymouth 9 22 Northland Taniwha Whangarei 9 19 Southland Stags Invercargill 9 16 Counties Manukau Steelers Pukekohe 9 10 Manawatu Turbos Palmerston North 9 9

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Premiership: 1º ao 4º ligares = classificação às Semifinais pelo título;

- Premiership: 7º lugar = rebaixamento ao Championship 2016;

- Championship: 1º ao 4º lugares = classificação às Semifinais pela promoção à Premiership 2016

Números

Maior marcador de pontos (equipe): Taranaki – 35 pontos;

Maior marcador de tries (equipe): Várias – 4 tries;

Maior marcador de pontos (jogador): Jayson Potroz (Taranaki) – 15 pontos;

Maior marcador de tries (jogador): Salesi Rayasi (Auckland), Joe Webber (Bay of Plenty) e Quinn Tupaea (Waikato) – 2 tries;

Melhor da Jornada: Joshua McKay (Canterbury)