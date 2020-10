Tempo de leitura: 4 minutos

A Confederação Brasileira de Rugby League anunciou um novo técnico masculino e um inédito amistoso contra a Turquia em fevereiro de 2021, em Sydney, na Austrália, com estádio e data a confirmar. O jogo será o primeiro da Seleção Brasileira Masculina com o nome de Carcarás, recém eleito pela comunidade. Por ser em Sydney, o Brasil deverá ter como base os “Braussies”, os atletas brasileiros residentes na Austrália. Caso a situação sanitária melhore, há a possibilidade de atletas baseado no Brasil se somarem à seleção.

O novo treinador dos Carcarás é Jake Tonitto, que assumirá as rédeas do Brasil nos jogos masculinos na Austrália, substituindo Matt Gardner, que agora se focará apenas na Seleção Feminina. Tonitto tem experiência na elite australiana treinando no sistema de desenvolvimento Penrith Panthers e Wests Tigers, e também conduziu os Minchinbury Jets a uma Premiership com o time “A” (segunda equipe) do clube em 2020.

Antes da COVID, ele também foi treinador assistente do Windsor Wolves na tradicional Copa Ron Massey.

“Estar envolvido com a Brasil Rugby League é algo que eu tenho uma visão de longo prazo, e estou interessado em como posso ajudar a quinta maior nação do mundo a melhorar em uma escala global. Eles serão, sem dúvida, adversários difíceis e teremos que nos preparar como se fossem nosso maior desafio até agora”, comentou Tonitto.

Os turcos estão em 24o no ranking da International Rugby League, 17 posições acima do Brasil, que está em 41o. Baseada em jogadores residentes na Austrália, a Turquia debutou em 2018 no League e já teve uma vitória por 60 x 00 sobre o Japão.

Ranking Mundial de Rugby League

Posição País 1º Nova Zelândia 2º Austrália 3º Inglaterra 4º Tonga 5º Fiji 6º Papua Nova Guiné 7º Samoa 8º França 9º Escócia 10º Líbano 11º Grécia 12º Irlanda 13º Itália 14º Gales 15º Sérvia 16º Malta 17º Noruega 18º Estados Unidos 19º Polônia 20º Jamaica 21º Hungria 22º República Tcheca 23º Ilhas Cook 24º Turquia 25º Holanda 26º Espanha 27º Canadá 28º Nigéria 29º Ilhas Salomão 30º Suécia 31º Alemanha 32º Chile 33º Gana 34º Marrocos 35º Vanuatu 36º África do Sul 37º Rússia 38º Camarões 39º Ucrânia 40º Colômbia 41º Brasil 42º Bélgica 43º Dinamarca 44º Bulgária 45º Letônia

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?