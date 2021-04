Tempo de leitura: 1 minuto

A Confederação Brasileira de Rugby League (o rugby de 13 jogadores) confirmou 3 amistosos internacionais a serem disputados em 2021 pela seleção masculina, os Carcarás. Por conta da pandemia, os jogos serão todos na Austrália e deverão contar apenas com atletas radicados em território australiano. As partidas contarão como jogos dos Carcarás porque valerão pontos para o Ranking Mundial da categoria.

O Brasil ocupa no momento o 41º lugar do Ranking. No dia 13 de junho, os Carcarás enfrentarão as Filipinas, que serão incluídas no Ranking com essa partida (o time filipino já foi ranqueado, tendo ocupado o 37º lugar antes de ser excluído).

Já no dia 02 de outubro os Carcarás enfrentarão a Turquia, que ocupa o 24º lugar do Ranking. O Brasil tinha jogo marcado contra os turcos em 2020, mas acabou sendo cancelado.

Por fim, ainda em data a ser confirmada, o Brasil deverá enfrentar El Salvador, que não está no Ranking no momento. Tanta a seleção salvadorenha como a turca e a filipina são formadas inteiramente por atletas radicados na Austrália (australianos de nascimento ou que começaram no esporte já morando na Austrália).

Os jogos prepara os Carcarás para jogarem em 2022 as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2025. A Colômbia deverá receber os jogos qualificatórios para a Americas Cup, que servirá como a fase final das Eliminatórias.

Ranking Mundial Masculino de Rugby League: