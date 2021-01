Tempo de leitura: 2 minutos

Como noticiado anteriormente aqui no Portal, a CBRu confirmou a contratação de 4 jogadores argentinos para reforçar a sua franquia na SLAR, a Super Liga Sul Americana para 2021.

São eles: Santiago Grippo (primeira linha, do Urú Curé, de Rio Cuarto, Córdoba); Manuel Bernstein (segunda linha/terceira linha, do CRAI, de Santa Fe);

Franco Giudice (abertura/centro, do Gimnasia y Esgrima de Rosario); Marco De Sanctis (ponta/fullback, do Palermo Bajo, de Córdoba).

Bernstein é o destaque. O jogador tem 20 anos, 1.93m, disputou o Mundial M20 pela Argentina em 2019.

A liga terá pontapé inicial em março e o time brasileiro ainda terá sua marca confirmada (se continuará ou não sendo Corinthians).