Comunicado da Confederação Brasileira de Rugby:

Durante as últimas semanas, o Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) realizou o trabalho de análise das propostas dos postulantes aos cargos de Presidente e Vice do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

A CBRu reconhece o trabalho realizado ao longo dos últimos 3 anos com ênfase na reconstrução da imagem da entidade e valoriza o esforço dos dirigentes e do staff do COB nesse processo. Importantes avanços foram conquistados.

Governança e Transparência sempre foram temas prioritários para a CBRu e, para o próximo ciclo, entendemos que essas deverão ser prioridades.

Nesse sentido, nosso Conselho de Administração, em caráter colegiado, optou pela escolha da Chapa “COB+FORTE”. Sentimo-nos na obrigação de divulgar o nosso voto, por transparência perante a comunidade do rugby e das demais modalidades esportivas.

Além dos compromissos com a Governança e Transparência, entendemos que a proposta do COB+FORTE assume outros compromissos importantes tais como: (i) o fortalecimento do protagonismo dos atletas na gestão do COB, (ii) o fortalecimento da imagem do COB para buscar apoio e recursos da iniciativa privada, (iii) o apoio às Confederações em sua estruturação e governança, e (iv) o pensamento no longo prazo para crescimento e fortalecimento contínuo do esporte.

Conselho de Administração

Confederação Brasileira de Rugby – CBRu