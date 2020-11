Tempo de leitura: 1 minuto

Após a divulgação das Normativas Nacionais do Rugby para Menores de 14 anos, a Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), por meio do Núcleo do Jogo, faz o lançamento do Manual do Rugby Infantil CBRu.

O novo documento tem como objetivo refletir sobre o desenvolvimento das categorias infantis no Brasil, apresentar propostas para desenvolvimento de jogadores em longo prazo e oferecer ferramentas de auxílio ao treinador de categorias infantis.

O documento tem um total de 45 páginas e apresenta o cenário atual do rugby infantil no país. Além disso, mostra exemplos de planejamentos para as categorias que abrangem o rugby para menores de 14 anos e formas de trabalhar essas categorias.

Faça download do Manual do Rugby Infantil CBRu 2020 clicando aqui