Tempo de leitura: 1 minuto

Comunicado do Núcleo do Jogo da Confederação Brasileira de Rugby:

Em iniciativa do Núcleo do Jogo, a Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) está divulgando as Normativas Nacionais do Rugby para Menores de 14 anos. O documento tem como objetivo auxiliar e proporcionar as federações, clubes e/ou instituições que promovem estas categorias, a terem um caminho a ser seguido, mas sempre com a possibilidade de ser adaptado para as necessidades locais.

- Continua depois da publicidade -

Ao todo, são 27 páginas com prefácio, leis gerais das categorias infantis e leis específicas de cada faixa etária para a orientação de clubes e instituições sobre os parâmetros para praticantes abaixo de 12 anos e em idade infanto-juvenil de 12 a 14 anos.

Na sexta-feira (30), às 19h, o Núcleo do Jogo fará uma live no canal do YouTube da CBRu para apresentar as Normativas, explicar a forma de elaboração do documento e tirar eventuais dúvidas da comunidade quanto a ele.