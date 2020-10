Tempo de leitura: 1 minuto

Nesta manhã de sexta feira (2), o Conselho de Administração da CBRu conversou com as três chapas que estão disputando a eleição do COB (Comitê Olímpico do Brasil) para melhor entender os programas de trabalho, ouvir os candidatos e fazer a sua escolha. Em módulos de 20 minutos para cada chapa, os candidatos responderam as mesmas perguntas, sobre oportunidades de melhorias que deverão ser atacadas, pontos fortes que devem ser mantidos, motivação, vulnerabilidades que demandarão ajuda e políticas de captação e alocação de recursos. O voto da CBRu é decidido em colegiado pelo Conselho de Administração.

A eleição será no próximo dia 7 e definirá os caminhos do COB para os próximos quatro anos.

A CBRu agradece a disponibilidade, a transparência e a objetividade dos candidatos para esta conversa com o rugby.

