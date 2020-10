Tempo de leitura: 1 minuto

Durante o período de pandemia, membros do Staff do Alto Rendimento da Confederação Brasileira de Rugby participaram do World Rugby’s Virtual High Performance Academy (Academia Virtual do Alto Rendimento da World Rugby). Ao todo, o Brasil teve 11 de 265 participantes ao redor do globo. A iniciativa teve o intuito de trocar conhecimento sobre rugby internacional.

“No alto rendimento aprendemos muito com as competições. Todo o planejamento colocado à prova e as reavaliações constantes para fazermos os ajustes necessários nos ensinam muito. Durante o ano de 2020 não pudemos nos desenvolver pela competição e a troca de informação com os cursos da World Rugby foram fundamentais. Um momento de reflexão e reciclagem com as melhores personalidades do mundo do rugby nas diferentes áreas. Agora precisamos ajustar o conteúdo junto ao Núcleo do Jogo e replicar para a comunidade do rugby brasileiro.”, disse o Head Coach do Alto Rendimento da CBRu, Fernando Portugal.

Os cursos foram específicos para cada uma das áreas durante os meses de maio e setembro, com encontros virtuais de 15 em 15 dias, que correspondiam aos módulos do projeto. A ideia foi capacitar os profissionais de países emergentes no rugby com profissionais renomados do esporte em âmbito mundial. O treinador da Inglaterra, Eddie Jones, e o treinador da Austrália, Scott Wisemantel, são exemplos de profissionais que contribuíram no projeto.

A iniciativa teve conteúdos baseados em seis áreas de conhecimento: Treinadores, Alto Rendimento, Arbitragem, Análise de Desempenho, Rendimento Atlético e Liderança. Com o Brasil, participaram da série de webnários 33 uniões de rugby. Desde representantes de ilhas do pacífico, até os vizinhos brasileiros na América do Sul.

Texto: CBRu