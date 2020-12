Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Neste fim de semana, foi dada a largada para a Challenge Cup, a 2ª copa europeia de clubes. A competição que conta com 14 times. Cada equipe enfrenta outra 2 em casa e fora de casa e, após 4 rodadas, as 8 melhores avançarão ao mata-mata.

Perdeu a rodada de estreia? Sem problemas, clique na imagem abaixo e não perca um lance da segunda semana!

Na primeira rodada, disputada entre sexta e sábado, o grande destaque foi a visita dos italianos do Benetton Treviso a Paris para encararem e derrotarem o Stade Français por 44 x 20. Jogo impressionante do clube italiano, que o fato do clube francês colocar os reservas em campo. Foram 7 tries a 3 a favor dos visitantes.



Além do Benetton, outros 3 clubes somaram vitórias bonificadas: os galeses do Ospreys e os ingleses do Leicester Tigers e do London Irish, todos com vitórias sobre clubes franceses. Os galeses dos Ospreys festejaram o 39 x 15 para cima do Castres, com destaque para 2 tries do hooker Sam Parry. Já os ingleses do Leicester Tigers fizeram 39 x 17 sobre o Brive, mas suaram para conseguirem o bônus, que saiu apenas no apagar das luzes com o tries de Brink, aos 77′, e Nadolo, aos 79′. Por sua vez, o London Irish derrotou o Agen na França por 34 x 08, com destaque para 2 tries de Tusue.

A rodada também foi de vitórias (mas sem bônus) para os galeses do Cardiff Blues e para os franceses do Pau (único time da França que saiu vitorioso do sábado). Os Blues venceram na Inglaterra o ascendente Newcastle Falcons por 33 x 20, com Hallam Amos e Tomos Williams marcando os tries do triunfo que deve acabar se provando crucial. Por sua vez, o Pau sofreu para fazer 24 x 20 sobre os ingleses do Worcester Warriors,com Erbani marcando o try decisivo aos 78′.

Por fim, na Itália, o Zebre empatou com os franceses do Bayonne em jogo maluco de 25 x 25. Foram 3 tries para cada lado.

European Rugby Challenge Cup – 2ª copa europeia de clubes

Stade Français 20 x 44 Benetton

Leicester Tigers 39 x 17 Brive

Newcastle Falcons 20 x 33 Cardiff Blues

Zebre 25 x 25 Bayonne

Agen 08 x 34 London Irish

Pau 24 x 20 Worcester Warriors

Ospreys 39 x 15 Castres

Clube Cidade País Jogos Pontos Oponentes London Irish Londres 1 5 Agen Pau Benetton Treviso 1 5 Stade Fr. Agen Ospreys Swansea 1 5 Castres Worcester Leicester Tigers Leicester 1 5 Brive Bayonne Cardiff Blues Cardiff 1 4 Newcastle Stade Fr. Pau Pau 1 4 Worcester L. Irish Bayonne Bayonne 1 2 Zebre Leicester Zebre Parma 1 2 Bayonne Brive Worcester Warriors Worcester 1 1 Pau Ospreys Newcastle Falcons Newcastle 1 0 Cardiff Castres Brive Brive-la-Gaillarde 1 0 Leicester Zebre Stade Français Paris 1 0 Benetton Cardiff Castres Castres 1 0 Ospreys Newcastle Agen Agen 1 0 L. Irish Benetton

Cada equipe enfrenta 2 oponentes em ida e volta na 1ª fase:



- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º ao 4º colocados = Avançam às Oitavas de Final como mandantes;

- 5º ao 8º colocados = Avançam às Oitavas de Final como visitantes;