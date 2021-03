Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEOS – Nesta semana, entre terça e quarta, a África do Sul viveu a segunda jornada da série de amistosos de meio de temporada, desenhados como transição entre o fim da Currie Cup e o início da Rainbow Cup.

Do quatro times sul-africanos que jogarão a Rainbow Cup e o PRO16 contra times europeus a partir de abril, três venceram – e todos com chuvas de tries. O Bulls seguiu boa forma e bateu o Pumas, ao passo que o Stormers superou o Griquas em jogo maluco. Já o Lions se impôs sobre o Elephants. Quem perdeu foi o Sharks, que caiu diante do Cheetahs por 39 x 38, com os veteranos Ruan Pienaar e Frans Steyn brilhando pelos Cheetahs. O time laranja foi excluído do PRO14 (agora PRO16) para dar lugar aos 4 grandes do país (que deixaram o Super Rugby) e vem exigindo que a federação sul-africana lhe dê uma solução. A vitória sobre o Sharks é um recado de que o time não pode ficar sem uma competição de alto nível para jogar.

The EP Elephants scored this beauty againat the Lions. 📽: @SaffasRugby#EPvLIO pic.twitter.com/Ql5n8RTkTe — SA Rugby magazine (@SARugbymag) March 10, 2021

Pumas 31 x 48 Bulls

Griquas 32 x 38 Stormers

Elephants 24 x 54 Lions

Cheetahs 39 x 38 Sharks