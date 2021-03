Tempo de leitura: 1 minuto

As franquias da África do Sul voltaram a campo neste fim de semana pela “Franchise Cup”, a série de amistosos que preparam a entrada dos quatro grandes times do país (Bulls, Stormers, Lions e Sharks) na Rainbow Cup e PRO16 europeus.

Bulls, Lions e Sharks fizeram o esperado e obtiveram vitórias sobre Elephants, Pumas e Griquas, respectivamente. Quem vacilou foi o Stormers, derrotado em casa pelo Cheetahs, que está sedento por mostrar que não deveria ter sido excluído do PRO14 (futuro PRO16). Com show do astro do sevens Rosko Specman, os Cheetahs venceram por 34 x 33. A partida foi a primeira dos Stormers no Cape Town Stadium desde o anúncio do fechamento do velho Newlands Stadium. A “nova era” não começou bem para os Stormers.

“Franchise Cup”

Bulls 87 x 10 Elephants

Stormers 33 x 34 Cheetahs

Lions 32 x 28 Pumas

Sharks 35 x 10 Griquas