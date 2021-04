Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Os Chiefs estão em ascensão no Super Rugby Aotearoa neozelandês. Neste sábado, o time de Hamilton venceu fora de casa os Highlanders e assumiu a terceira colocação, entrando de vez na briga por vaga na final. Foi uma vitória emocionante conquistada apenas no ponto de ouro da prorrogação: 26 x 23.

Nanai-Seturo fez o primeiro try do jogo para os Chiefs logo aos 5′, na ponta, mas James Lentjes deu o troco com try para os Highlanders aos 10′, saindo com inteligência pelo lado cego do lateral. E o primeiro tempo que parecia que seria um show de tries acabou não sendo, com McKenzie chutando apenas um penal para levar o duelo ao intervalo em 8 x 7.

O segundo tempo sim foi empolgando, com os ‘Lander marcando seu segundo try com Aaron Smith, recebendo offload de Frizell. Os pés de McKenzia mantiveram os Chiefs no páreo com mais 2 penais, respondidos com 1 penal deMitch Hunt. Aos 61′, Ta’avao rompeu para o try da virada dos Chiefs, mas a reação dos anfitrioes saiu aos 70′ com try de Josh Ioane após maul e o empate aos 77’ com penal do mesmo Ioane. 23 x 23. McKenzie ainda tentou um drop goal para dar a vitória aos visitantes, mas sem sucesso.

A partida foi parar no tempo extra que, no Super Rugby Aotearoa, é decidido por ponto de ouro. McKenzie não perdoou penal cedido pelos ‘Landers e deu o triunfo ao time de Hamilton.

Os Chiefs receberão na próxima semana os Crusaders, enquanto os Highlanders receberão os Blues.

Highlanders 23 x 26 Chiefs, em Dunedin

Highlanders

Tries: Lentjes, Smith e Ioane

Conversões: Ioane (1)

Penais: Hunt (1) e Ioane (1)

15 Connor Garden-Bachop, 14 Ngatungane Punivai, 13 Patelesio Tomkinson, 12 Scott Gregory, 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, 9 Aaron Smith, 8 Kazuki Himeno, 7 James Lentjes, 6 Shannon Frizell, 5 Pari Pari Parkinson, 4 Bryn Evans, 3 Josh Hohneck, 2 Ash Dixon, 1 Ethan de Groot;

Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Ayden Johnstone, 18 Siate Tokolahi, 19 Josh Dickson, 20 Billy Harmon, 21 Kayne Hammington, 22 Josh Ioane, 23 Hugh Renton

Chiefs

Tries: Nanai-Seturo e Ta’avao

Conversões: McKenzie (2)

Penais: McKenzie (4)

15 Damian McKenzie, 14 Jonah Lowe, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Quinn Tupaea, 11 Etene Nanai-Seturo, 10 Kaleb Trask, 9 Brad Weber (c), 8 Luke Jacobson, 7 Kaylum Boshier, 6 Mitchell Brown, 5 Naitoa Ah Kuoi, 4 Tupou Vaa’i, 3 Angus Ta’avao, 2 Samisoni Taukei’aho, 1 Aidan Ross;

Suplentes: 16 Bradley Slater, 17 Ollie Norris, 18 Joe Apikotoa, 19 Samipeni Finau, 20 Pita Gus Sowakula, 21 Te Toiroa Tahuriorangi, 22 Alex Nankivell, 23 Shaun Stevenson;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 5 19 Blues Auckland 5 15 Chiefs Hamilton 5 12 Highlanders Dunedin 6 10 Hurricanes Wellington 5 5

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;