ARTIGO COM VÍDEO – A Nova Zelândia teve surpresa neste sábado. O líder Crusaders – já garantido na grande final do Super Rugby Aotearoa – foi simplesmente derrotado pelos Chiefs, que agora ocupam a vice liderança da competição. Um 26 x 25 que prova que os Chiefs deixaram os momentos terríveis de 2020 para reassumirem protagonismo na Nova Zelândia.



O jogo parecia que seria mais um atropelo dos Crusaders, que marcaram o primeiro try logo aos 5′ com Fainga’anuku. No entanto, a indisciplina dos Crusaders foi um problema desde o início, com Damian McKenzie convertendo maior domínio de posse de bola dos Chiefs e pontos, com 3 penais certeiros no primeiro tempo. No entanto, os Crusaders foram ao intervalo com boa frente, 17 x 09, graças ao try de Will Jordan antes da pausa, em jogada iniciada com inteligente offload de Mo’unga para Scott Barrett.

No segundo tempo, Lachlan Boshier marcou o primeiro try dos Chiefs, que fez o jogo pegar fogo. Os ‘Saders responderam com try de Codie Taylor, em maul, mas foram os Chiefs que mandaram territorialmente na segunda etapa e capitalizaram com try crucial de Jonah Lowe aos 61′.

Os Crusaders voltaram à frente com Mo’unga chutando penal aos 68′, mas a pressão final dos Chiefs foi recompensada, com McKenzie arrematando o penal da vitória aos 78’. No lance final, os Crusaders ainda desafiaram o árbitro para revisar um último penal, mas a vitória coube aos donos da casa. 26 x 25, números finais.

Os Chiefs encaram os Hurricanes na próxima rodada, ao passo que os Crusaders recebem os Blues.

Chiefs 26 x 25 Crusaders, em Hamilton

Chiefs

Tries: Boshier e Lowe

Conversões: McKenzie (2)

Penais: McKenzie (4)

15 Chase Tiatia, 14 Jonah Lowe, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Alex Nankivell, 11 Etene Nanai-Seturo, 10 Damian McKenzie, 9 Brad Weber (c), 8 Luke Jacobson, 7 Lachlan Boshier, 6 Mitchell Brown, 5 Naitoa Ah Kuoi, 4 Tupou Vaa’i, 3 Angus Ta’avao, 2 Samisoni Taukei’aho, 1 Aidan Ross;

Suplentes: 16 Nathan Harris, 17 Ollie Norris, 18 Sione Mafileo, 19 Pita Gus Sowakula, 20 Kaylum Boshier, 21 Te Toiroa Tahuriorangi, 22 Bryn Gatland, 23 Sean Wainui;

Crusaders

Tries: Fainga’anuku, Jordan e Taylor

Conversões: Mo’unga (2)

Penais: Mo’unga (2)

15 Will Jordan, 14 Sevu Reece, 13 Leicester Fainga’anuku, 12 David Havili, 11 George Bridge, 10 Richie Mo’unga, 9 Mitchell Drummond, 8 Ethan Blackadder, 7 Tom Sanders, 6 Scott Barrett (c), 5 Quinten Strange, 4 Mitchell Dunshea, 3 Michael Alaalatoa, 2 Brodie McAlister, 1 George Bower;

Suplentes: 16 Codie Taylor, 17 Isileli Tu’ungafasi, 18 Oliver Jager, 19 Luke Romano, 20 Sione Havili Talitui, 21 Bryn Hall, 22 Dallas McLeod, 23 Manasa Mataele

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 7 23 Chiefs Hamilton 6 16 Blues Auckland 6 15 Highlanders Dunedin 7 14 Hurricanes Wellington 6 6

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;