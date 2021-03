Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Finalmente o jejum acabou. O Chiefs conquistou sua primeira vitória na jovem história do Super Rugby Aotearoa ao derrotar fora de casa o Hurricanes em dérbi da Ilha do Norte da Nova Zelândia. Foi uma virada grandiosa, que teve os donos da casa abrindo 26 x 07 no primeiro tempo. A reviravolta veio na segunda etapa e o jogo se encerrou 35 x 29 para o time de Hamilton, empurrando a equipe de Wellington para a lanterna da competição.



A partida foi aberta e comeou com try de Campbell, para os Hurricanes, após arrancada de Jordie Barrett. A resposta dos Chiefs foi imediata com try do abertura Caleb Trask (após o hooker Taukei’aho quebrar a linha), mas o hooker Riccitelli respondeu aos 16′ com o segundo try dos ‘Canes, aparecendo na ponta para finalizar a jogada em velocidade. O momento era dos ‘Canes e, aos 22’, Laumape desferiu chute cruzado para o try de Rayasi na ponta, acrobático. Rayasi ainda marcou o quarto try dos ‘Canes antes da pausa, dando a entender que o jogo terminaria com vitória contundente para os Hurricanes, com 26 x 07.

No entanto, o segundo tempo foi todos dos Chiefs, com uma sequência incrível de 3 tries para os visitantes, com Tiatia, aos 57′, Brad Weber, aos 58′ (com direito a corrida e lindo offload de Tiatia), e Ah Kuoi (em maul), aos 66’, virando o placar para 28 x 26. Jordie Barrett deu alívio ao torcer da casa com um penal que devolveu a frente aos ‘Canes aos 74′, mas a vitória seria mesmo dos Chiefs, que vibraram com Jacobson cruzando o in-goal aos 75’ para o try do triunfo épico.

Na próxima rodada, tem Hurricanes visitando os Highlanders e Chiefs recebendo os Blues.

Hurricanes 29 x 35 Chiefs, em Wellington

Hurricanes

Tries: Rayasi (2), Campbell e Riccitelli

Conversões: Barrett (3)

Penais: Barrett (1)

15 Jordie Barrett, 14 Julian Savea, 13 Billy Proctor, 12 Ngani Laumape, 11 Salesi Rayasi, 10 Orbyn Leger, 9 Luke Campbell, 8 Ardie Savea (c), 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep, 5 Isaia Walker-Leawere, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Ricky Riccitelli, 1 Xavier Numia;

Suplentes: 16 James O’Reilly, 17 Fraser Armstrong, 18 Tevita Mafileo, 19 Liam Mitchell, 20 Devan Flanders, 21 Jonathan Taumateine, 22 Peter Umaga-Jensen, 23 Wes Goosen;

Chiefs Tries: Trask, Tiatia, Weber, Ah Kuoi e Jacobson

Conversões: McKenzie (5)

15 Damian McKenzie, 14 Jonah Lowe, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Quinn Tupaea, 11 Etene Nanai-Seturo, 10 Kaleb Trask, 9 Brad Weber (cc), 8 Luke Jacobson, 7 Sam Cane (cc), 6 Mitchell Brown, 5 Naitoa Ah Kuoi, 4 Tupou Vaa’i, 3 Angus Ta’avao, 2 Samisoni Taukei’aho, 1 Aidan Ross; Suplentes: 16 Bradley Slater, 17 Ollie Norris, 18 Joe Apikotoa, 19 Samipeni Finau, 20 Simon Parker, 21 Te Toiroa Tahuriorangi, 22 Alex Nankivell, 23 Chase Tiatia;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 3 14 Blues Auckland 2 10 Highlanders Dunedin 3 5 Chiefs Hamilton 3 4 Hurricanes Wellington 3 1

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;