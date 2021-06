Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Neste domingo, ficou concretizado que os 5 times da Nova Zelândia terminarão o Super Rugby Trans Tasman acima dos 5 times da Austrália na classificação final. Os Chiefs venceram os Rebels e definiram o cenário de completa hegemonia neozelandesa. No entanto, os Chiefs seguem na 5ª posição e têm remotas chances de irem à final da competição.

O jogo teve mando dos Chiefs, mas acabou sendo jogado na Austrália, uma vez que os Rebels não podem viajar à Nova Zelândia por conta de restrições a viajantes vindos de Melbourne, cidade dos Rebels. A opção foi pela partida ser realizada em Sydney e terminou com triunfo kiwi por 36 x 26.



Apesar de confirmar a superioridade neozelandesa, o jogo foi equilibrado, com 6 tries a 4. O primeiro try foi dos Chiefs, aos 16′, com o fullback Caleb Trask, após chute cruzado de Bryn Gatland. Assumindo a liderança dos Chiefs, agora que Damian McKenzie está fora de ação por suspensão, Anton Lienert-Brown marcou mais dois tries logo na sequência, sugerindo um atropelo. No entanto, os Rebels reagiram antes do intervalo com tries de Naisarani (no atropelo do scrum), Ili (em linda ação do abertura Carter Gordon, que chutou, apanhou a bola e deu passe desconcertante) e Naisarani (no impacto) de novo. Em questão de 12 minutos, os australianos empataram a partida em 19 x 19.

- Continua depois da publicidade -

Porém, o segundo tempo começou como o primeiro, com os Chiefs melhores. Tiatia, aos 44′, recebeu passe longo na ponta e fez o quarto try, ao passo que outra bela troca de passes após lateral, aos 53′, resultou em try de Trask na ponta. Naisarani seguiu com o nome dos Rebels no jogo, rompeu a defesa kiwi e Kellaway finalizou a jogada com try que devolvida o time de Melbourne ao páreo. No entanto, os Chiefs liquidaram o jogo com try novo try de Tiatia, finalizando após Sowakula e Trask romperem a defesa aussie. 36 x 26, números finais.

Os Chiefs precisarão os Waratahs na próxima e rodada e torcer por uma improvável combinação de tropeços de Hurricanes, Crusaders e Highlanders para poderem avançar.

36 26

🇳🇿Chiefs 36 x 26 Rebels🇦🇺, em Sydney

Chiefs

Tries: Trask (2), Lienert-Brown (2) e Tiatia (2)

Conversões: Gatland (3)

15 Kaleb Trask, 14 Shaun Stevenson, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Quinn Tupaea, 11 Bailyn Sullivan, 10 Bryn Gatland, 9 Xavier Roe, 8 Luke Jacobson (c), 7 Lachlan Boshier, 6 Pita Gus Sowakula, 5 Tupou Vaa’i, 4 Josh Lord, 3 Angus Ta’avao, 2 Samisoni Taukei’aho, 1 Reuben O’Neill;

Suplentes: 16 Bradley Slater, 17 Ollie Norris, 18 Sione Mafileo, 19 Mitchell Brown, 20 Zane Kapeli, 21 Brad Weber, 22 Alex Nankivell, 23 Chase Tiatia;

Rebels

Tries: Naisarani (2), Ili e Kellaway

Conversões: Toomua (3)

15 George Worth, 14 Lachie Anderson, 13 Stacey Ili, 12 Matt To’omua (c), 11 Marika Koroibete, 10 Carter Gordon, 9 Joe Powell, 8 Isi Naisarani, 7 Richard Hardwick, 6 Michael Wells, 5 Trevor Hosea, 4 Rob Leota, 3 Cabous Eloff, 2 Jordan Uelese, 1 Cameron Orr;

Suplentes: 16 James Hanson, 17 Matt Gibbon, 18 Rhys Van Nek, 19 Ross Haylett-Petty, 20 Michael Icely, 21 James Tuttle, 22 Andrew Kellaway, 23 Frank Lomani;

Equipe País Cidade Jogos Pontos Blues Nova Zelândia Auckland 4 19 Crusaders Nova Zelândia Christchurch 4 18 Highlanders Nova Zelândia Dunedin 4 18 Hurricanes Nova Zelândia Wellington 4 16 Chiefs Nova Zelândia Hamilton 4 14 Reds Austrália Brisbane 4 5 Brumbies Austrália Canberra 4 5 Force Austrália Perth 4 1 Rebels Austrália Melbourne 4 0 Waratahs Austrália Sydney 4 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º e 2º colocados farão a grande final;