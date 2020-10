Tempo de leitura: 2 minutos

Olho no Chile! No fechamento da segunda rodada do Sul-Americano a seleção do Chile fez a festa em Montevidéu ao derrotar o Uruguai por 22 x 21, em jogo que provou a evolução dos comandados de Pablo Lemoine (o treinador uruguaio do Chile).

O Uruguai inaugurou o marcador com penal de Favaro e logo abriu frente com belo try do mesmo Favaro, em corrida com side step matador. Favaro ainda chutou mais um penal e o 13 x 00 sugeria que os Teros iriam se impor com alguma tranquilidade.

No entanto, o Chile reagiu ainda no primeiro tempo com try do capitão Sigren, mostrando a força dos forwards após as fases. A resposta uruguaia foi imediata com Etcheverry chutando drop goal, Ignacio Silva finalizou o segundo try dos Cóndores de novo após as fases, no pick and go clínico. Antes da pausa, a reação chilena se consumou com penal chutado por Urroz. 17 x 16, virada chilena.

- Continua depois da publicidade -

Novamente, o início de segundo tempo foi melhor do lado uruguaio, com try de Amaya, apanhando chute cruzado de Rodrigo Silva. Os 21 x 17, de novo, sugeriam que o Uruguai estava pronto para abrir vantagem. Porém, após desperdiçar um penal, o Chile provou que o caminho do try estava em seu poderoso pack, que emplacou maul aos 74′, finalizado por Escobar. 22 x 21.

O Chile provou uma defesa poderosa, capaz de neutralizar o pack uruguaio e a vitória foi consumada em pleno Estadio Charrua. O Chile enfrentará o Brasil no domingo, ao passo que o Uruguai pegará a Argentina.

Vá ao APP da Sudamérica Rugby para rever a partida. Clique aqui para baixá-lo.

21 22

Uruguai 21 x 22 Chile, em Montevidéu

Árbitro: Nehuén Jauri Rivero (Argentina)

Uruguai

Tries: Favaro e Amaya

Conversões: Favaro (1)

Penais: Favaro (2)

Drop goal: Etcheverry (1)

1 Matías Benítez, 2 Guillermo Pujadas, 3 Diego Arbelo, 4 Felipe Aliaga, 5 Lorenzo Surraco, 6 Eric Dosantos, 7 Federico Di Bueno, 8 Manuel Diana, 9 Guillermo Listenstein, 10 Felipe Etcheverry, 11 Baltazar Amaya, 12 Andrés Vilaseca (c), 13 Nicolás Freitas, 14 Federico Favaro, 15 Rodrigo Silva;

Suplentes: 16 Agustín Conserva, 17 Ezequiel Ramos, 18 Ignacio Peculo, 19 Leandro Segredo, 20 Santiago Civetta, 21 Ignacio Rodríguez, 22 José Iruleguy, 23 Agustín Della Corte, 24 Felipe Arcos Pérez, 25 Juanjuan Garese, 26 Mateo Perillo;

Chile

Tries: Sigren, Silva e Escobar

Conversões: Videla (2)

Penais: Urroz (1)

1 Iñaki Gurruchaga, 2 Augusto Bohme, 3 Esteban Inostroza, 4 Clemente Saavedra, 5 Javier Eissmann, 6 Ignacio Silva, 7 Martín Sigren (c), 8 Nicolás Garafulic, 9 Marcelo Torrealba, 10 Francisco Urroz, 11 Franco Velarde, 12 Santiago Videla, 13 Domingo Saavedra, 14 Matías Garafulic, 15 Rodrigo Fernández;

Suplentes: 16 Tomás Dussaillant, 17 Javier Carrasco, 18 Salvador Lues, 19 Santiago Pedrero, 20 Thomas Orchard, 21 Alfonso Escobar, 22 Jan Hasenlechner, 23 Raimundo Martínez, 24 José Larenas, 25 Diego Warnken, 26 Julio Blanc;

Equipe Apelido P J V E D 4+ -7 PP PC SP Argentina Argentina XV 9 2 2 0 0 1 0 65 39 26 Chile Cóndores 5 2 1 0 1 0 1 46 46 0 Uruguai Teros 5 2 1 0 1 0 1 46 39 7 Brasil Tupis 0 2 0 0 2 0 0 32 65 -33

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;