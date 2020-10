Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEOS – No último sábado, a Federação Chilena de Rugby organizou no Estadio Nacional de Santiago (sem público) um amistoso entre as seleções Vermelha (Roja) e Branca (Blanca) do país. O evento serviu como preparação para o Chile disputar os Campeonato Sul-Americano a partir do dia 17 de outubro e para lançar o novo brasão (retomando o conceito tradicional) e a nova camisa dos Cóndores, a seleção do país.

O jogo acabou em 34 x 10 para o time branco.